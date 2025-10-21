IPTV와 유·무선 결합 가능 신혼부부 대상서 전 고객 확대

LG유플러스는 신규 인터넷 요금제 ‘너겟 라이트’를 출시했다고 21일 밝혔다. 신혼부부 대상으로 판매했던 프로모션 요금제가 인기를 끌면서 정식 요금제로 새롭게 출시됐다.

너겟 라이트는 약정기간을 최대 3년까지 설정할 수 있었던 기존 요금제와 달리 약정 기간을 최대 5년까지 확대하면서 월 이용료를 최대 6600원 저렴하게 이용할 수 있다. IPTV뿐만 아니라 유·무선 결합도 가능해 보다 합리적인 요금으로 서비스를 이용 가능한 것이 특징이다.

너겟 라이트는 지난 3월 LG유플러스가 통신사 최초로 ‘다이렉트 신혼 프로모션 인터넷 요금제’라는 이름으로 신혼부부와 결혼 예정 부부 대상으로 판매했던 프로모션 요금제였다. LG유플러스 관계자는 “해당 요금제가 좋은 혜택으로 입소문이 나면서 고객센터에 가입 대상이 아닌 고객까지 문의가 있었다”며 “고객의 요청을 적극 반영해 혜택 그대로 신혼부부 대상이 아닌 전 고객 대상으로 정식 출시하게 됐다”고 설명했다.

너겟 라이트의 상품별 이용 요금은 5년 약정 및 IPTV 결합 시 ▷100M 상품 기존 대비 월 4400원 저렴한 2만3100원 ▷500M 상품 기존 대비 월 6600원 저렴한 2만7500원 ▷1G 상품 기존 대비 월 6600원 저렴한 3만3000원 등이다. 500M 이상 요금제를 선택한 고객에게는 안정적인 인터넷 환경을 위해 ‘기가 Wi-Fi’ 단말기 2대가 제공된다.

요금제를 정식 출시하면서 고객의 문의가 많았던 LG유플러스 고객센터(101)에서도 가입할 수 있게 됐다.

오인호 LG유플러스 홈사업담당(상무)은 “너겟 라이트 요금제 정식 출시는 고객의 요청부터 시작된 요금제라 더욱 의미가 있다”고 말했다.

권제인 기자