[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]광역급행버스 M6457·M6660가 증차된다.

인천광역시는 27일부터 서구 검암역로열파크씨티푸르지오1단지와 검단초등학교를 기점으로 서울 강남역, 구로디지털단지역을 각각 오가는 광역급행버스 M6457번, M6660번 노선을 각 3대씩 증차해 배차시간을 단축한다고 21일 밝혔다.

이번 증차는 검단 신도시 주민들의 서울 도심 출퇴근 시간대 교통 편의를 제공하기 위해 마련됐다.

2024년 5월 개통한 M6457 노선은 ‘검암역 로열파크시티~강남역’, 올해 8월 개통한 M6660 노선은 ‘검단초등학교~구로디지털단지역’을 환승 없이 연결하는 직행노선이다.

당초 운수종사자 채용 문제로 인해 M6457번은 면허 대수 10대 중 3대(배차시간 60~80분), M6660번은 면허 대수 10대 중 4대(배차시간 30~50분)만을 운행했다.

그러나 인천시와 운수업체 간 긴밀한 협의를 통해 각 3대씩 추가 투입해 배차간격이 대폭 단축시켰다.

시는 영종·송도와 서울을 연결하는 광역급행버스(M버스) 신규 노선 개통을 목표로 국토교통부 대도시권광역교통위원회와 협력을 이어가고 있다.