90여 개 국내·외 브랜드 참여

[헤럴드경제=전새날 기자] 29CM는 서울디자인재단과 공동 주최한 홈·라이프스타일 디자인 전시회 ‘DDP디자인페어’가 성황리에 막을 내렸다고 21일 밝혔다.

‘DDP디자인페어’는 국내외 인테리어·리빙 브랜드 90여 곳이 참여한 전시회다. 지난 15일부터 19일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 진행됐다. 5일간 총 3만명 이상의 관람객이 전시장을 방문했다. 29CM의 홈 카테고리 ‘이구홈’ 거래액도 동기간 전주 대비 40% 뛰었다.

현장에서 진행한 실시간 라이브 콘텐츠 ‘29라이브(29LIVE)’도 참여 브랜드의 실적 상승에 크게 기여했다. 브랜드 ‘아에이오우’는 17일 방송 직후 4시간 동안 거래액이 최근 2주간 일평균 대비 4배 넘게 급증하며 입점 이래 최고 실적을 달성했다.

29CM 관계자는 “슈퍼 얼리버드 티켓이 하루 만에 전량 매진되는 등 국내 인테리어 브랜드에 대한 높은 고객 관심을 실감했다”며 ”온라인 기반 국내 홈 브랜드들이 제품의 소재와 디테일을 직접 선보인 자리로, 참여사와 고객 모두에게 의미 있는 자리였다”라고 말했다.

한편 서울디자인재단이 진행하는 2025 서울디자인위크는 오는 26일까지 계속될 예정이다.