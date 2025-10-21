한큐 우메다 본점에 일본 첫 매장 미츠코시 긴자점 추가 입점 성과

[헤럴드경제=전새날 기자] 아모레퍼시픽의 뷰티 브랜드 헤라는 일본 주요 백화점인 한큐·미츠코시에 공식 입점하며 글로벌 시장 내 입지를 강화하고 있다고 21일 밝혔다.

헤라는 지난 2023년 7월 일본 진출 이후, 백화점 팝업 스토어 운영을 통해 브랜드를 알리며 현지 소비자 반응을 살폈다. 올해 9월에는 일본 오사카 ‘한큐 백화점’ 우메다 본점에, 이번 달에는 도쿄 ‘미츠코시 백화점’ 긴자점에 매장을 열었다.

헤라의 백화점 입점은 일본에서 공식적으로 선보이는 정식 매장이다. 신규 브랜드 입점이 쉽지 않은 현지 대표 유통망에 성공적으로 안착했다는 점에서 의미가 크다.

헤라의 일본 1호 매장인 한큐 우메다 본점 매장은 첫날부터 일본 진출 이후 최고 매출을 기록했다. 지난 9월 10일 사전 오픈을 시작으로 9월 기준 누적 매출이 약 1400만 엔을 기록했다. 팝업스토어 운영 당시와 비교했을 때 방문 고객 수와 평균 구매 금액 모두 큰 폭으로 성장했다.

특히 브랜드의 대표 제품인 ‘리플렉션 스킨 글로우 쿠션’과 ‘센슈얼 누드 글로스’ 브라우니 보이 색상으로 구성한 ‘리플렉션 세트’는 예약 판매 시작과 동시에 완판되며 현지 고객에게 높은 호응을 얻었다.

10월에는 미츠코시 긴자점에 두 번째 헤라 매장을 열었다. 기존 팝업스토어 매장 매출 대비 일평균 약 236% 성장했다. 고객 1인당 구매 금액 역시 증가했다. 해당 매장 한정으로 출시한 ‘컴피 세럼 미스트’ 기획 세트가 높은 판매율을 기록하는 등 주요 제품은 물론 스킨케어 제품까지 좋은 반응을 얻고 있다.

헤라 관계자는 “일본 주요 백화점이 브랜드 이미지와 품질에 대한 기준이 매우 높아 공식 입점이 쉽지 않은 만큼, 현지에서 럭셔리 브랜드로 경쟁력과 성장성을 확인한 것”이라고 말하며 “2030 젊은 고객부터 프리미엄 고객까지 소통하며 일본 시장에서 럭셔리 브랜드로 자리매김할 것”이라고 말했다.