중소기업 안정적 철강재 거래 지원

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신용보증기금은 동국제강과 ‘디지털 기반의 공급망 금융 생태계 활성화를 위한 업무협약’을 맺었다고 21일 밝혔다.

이번 협약은 신보의 전자상거래담보용보증 상품인 ‘Pay-One(페이-원) 보증’과 동국제강의 철강 유통 플랫폼 ‘스틸샵(steelshop)’을 연계해 중소기업의 원활한 전자상거래를 지원하기 위해 마련됐다.

두 기관은 금융과 전자상거래를 결합한 디지털 금융지원 체계를 구축해 중소기업의 안정적인 철강재 거래와 자금 운용 효율성 제고를 지원할 방침이다.

협약에 따라 신보는 보증약정을 체결한 구매 기업이 ‘스틸샵‘에 등록된 판매기업으로부터 철강재를 구매할 때 신보 보증서를 활용해 외상 거래가 가능하도록 ‘Pay-One 보증’ 서비스를 구축할 계획이다.

채병호 신보 이사는 “이번 협약은 공공 보증제도와 민간 전자상거래 플랫폼의 융합을 통해 중소기업의 거래 안정성을 높이고, 공급망 금융을 활성화하기 위한 대표 모델이 될 것”이라며 “앞으로도 플랫폼 기반의 생산적 금융을 확대해 중소기업의 성장을 적극 지원하겠다”고 말했다.