‘ART SHINHAN with LIFE’ 간송미술관 ‘보화비장’ 기획전 후원

[헤럴드경제=서지연 기자] 신한라이프는 광복 80주년을 맞아 우리 민족의 문화유산을 지켜낸 간송 전형필 선생의 뜻을 기리는 기획전 ‘보화비장(葆華秘藏)’을 후원한다고 21일 밝혔다.

보화비장 기획전은 일제강점기 문화유산 보호의 상징인 간송 전형필 선생이 수집한 근대기 수장가 7인의 컬렉션을 한자리에 모은 전시다. 추사 김정희 서예 대련 ‘대팽고회’, 겸재 정선의 금강산 8폭 연작, 고려청자 기린유개향로와 오리형연적 등 국보·보물급 유물이 다수 공개되고 있다.

신한라이프는 광복의 역사적 의미를 되새기고 예술을 매개로 한 공감과 나눔의 가치를 전달하기 위해 문화예술을 통한 사회적 가치 확산을 목표로 간송미술관과 협력, 역사적 의미와 예술적 감동을 동시에 경험할 수 있는 자리를 마련했다고 전했다.

이번 전시회는 다음달 30일까지 서울 성북구 간송미술관 보화각에서 열린다. 신한라이프는 문화 마케팅 행사인 ‘ART SHINHAN with LIFE’의 일환으로 고객 초청 관람 행사를 진행해 전시회를 통한 문화 나눔의 기회도 제공한다.

신한라이프 관계자는 “광복 80주년을 맞아 한국 문화유산의 가치를 재조명하는 전시를 후원하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 사회적 의미와 예술적 깊이를 담은 다양한 문화공감 프로그램을 통해 고객과 함께하는 브랜드 경험을 지속 추진해 나갈 것”이라고 말했다.