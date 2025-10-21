해싯 국가경제위원장, 이번주 상황 해결 전망 “민주당이 시위 전 셧다운 끝내는 것 피해와” 이번주 美·中무역회동에 “오해 해소에 도움될 것”

[헤럴드경제=도현정 기자]케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 이번주 안에 미국 연방정부의 셧다운(일시적 업무 정지) 사태가 종료될 수 있다고 전했다.

그는 20일(현지시간) CNBC 방송 인터뷰에서 “상원의 우리 친구들은 ‘노 킹스(No Kings)’ 시위 전에 셧다운을 끝내는 건 민주당에 좋지 않은 이미지를 준다고 말해왔다”며 “(시위가 일어났으니)이제 이번 주에 상황이 빠르게 해결될 기회가 있다”고 말했다.

그는 이어 “중도파 민주당원들이 나서서 셧다운을 끝낼 것이며, 그때부터 우리는 정상 절차에 따라 그들이 원하는 정책을 논의할 수 있을 것”이라며 “(민주당 상원 원내대표인) 척 슈머 의원이 주도한 셧다운은 이번 주 어느 시점에 종료될 가능성이 크다”고 전망했다.

해싯 위원장은 진 섀힌(뉴햄프셔) 상원의원 등 일부 민주당 상원의원이 셧다운 종료 지지 입장을 밝혔다면서 “만약 그렇지 않다면, 백악관은 러스 보트(백악관 예산관리국장)와 함께 (민주당을) 테이블로 끌어내기 위한 더 강력한 조치들을 매우 신중히 검토할 것”이라 말했다.

‘노 킹스 시위’는 트럼프 미국 대통령을 왕에 비유하며 국정운영 방식에 반대하는 시위다. 시위가 이미 진행된 이상, 중도파의 적극적 활동을 바탕으로 공화당과 민주당이 협의해 셧다운을 끝낼 것이라는 게 해싯 위원장의 전망이다.

해싯 위원장은 또 스콧 베센트 미 재무장관과 허리펑 중국 부총리가 이번 주 말레이시아에서 회동하는 것을 두고 “베센트 장관의 이번 주 예정된 회동들이 오해들을 해소하는 데 도움이 될 것이며, 그렇게 기대하고 있다”고 말했다. 그러나 베선트 장관과 허 부총리의 회동 결과가 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회의에 영향을 미칠지에 대해서는 “아직 현재 상황을 파악하지 못했다”며 답변을 피했다. 두 정상은 이달 말 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한국에서 정상회담을 갖기로 했으나, 무역갈등이 격화되면서 회담이 이뤄지지 않을 수 있다는 전망도 제시된 바 있다.