은행권 최초 기술평가 오픈플랫폼 연계 10억 특별출연 바탕 기술 중소기업 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 기술보증기금과 ‘기술평가 오픈플랫폼(K-TOP) 추천 금융지원 업무협약’을 체결했다고 21일 밝혔다.

기보의 K-TOP은 인공지능(AI) 기반의 기술평가 핵심 서비스를 탑재해 기업의 기술 평가정보를 은행·공공기관 등이 목적에 맞게 활용할 수 있도록 제공하는 개방형 플랫폼이다.

우리은행은 은행권 최초로 K-TOP과 연계해 기술력, 성장잠재력이 높은 기업을 조기에 발굴하고 보증 추천대상을 사전에 판별함으로써 기술력 있는 중소기업에 신속하게 자금을 공급한다. 이를 통해 우리금융그룹이 추진 중인 미래동반성장 프로젝트의 생산적 금융 전환을 적극 지원할 계획이다.

앞으로 우리은행은 기술보증기금에 10억원을 특별 출연해 보증 한도 200억원을 추천하고 기보의 기술보증 요건을 충족하고 K-TOP 추천가능 등급(기술사업평가등급 B 이상)을 획득한 신기술사업자 중소기업에 지원할 예정이다.

정진완 우리은행장은 “이번 협약은 우리금융 미래동반성장 프로젝트의 하나”라며 “미래 첨단산업, 벤처기업 등 생산적 분야에 신속한 자금 공급으로 우리 경제의 지속가능한 성장을 적극 뒷받침하겠다”고 전했다.