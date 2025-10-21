“보부상과 부석사 이야기 따라 걷는 인문 탐방”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자 경북 영주시는 11월 1일 열리는 소백산자락길 10자락 탐방 프로그램 참가자 25명을 선착순 모집한다고 21일 밝혔다.

이번 프로그램은 ‘2025 인문도시 지원사업’의 일환으로, 시민들이 자연 속에서 영주의 역사와 인문가치를 체험할 수 있도록 기획됐다.

소백산자락길은 소백산을 따라 조성된 12개 탐방길로, 자연과 인문이 어우러진 영주의 대표 걷기 코스다.

이번 탐방이 진행되는 10자락(봉화 오전댐~부석사 구간)은 보부상들이 다니던 옛길이자, 부석사 화엄종찰의 역사적 의미가 깃든 구간으로 알려져 있다.

참가자들은 영주문화연구회의 해설과 함께 자락길을 걸으며 보부상의 삶과 부석사의 가치를 배우고, 영주의 인문정신을 직접 체험한다.

탐방 후에는 영주한국효문화진흥원에서 열리는 ‘인문주간 폐막식’에도 참여할 수 있다. 폐막식에서는 지역 문인과 함께 문학 속 영주를 재조명하고, 시민 참여형 6행시 짓기, 시 낭송회, 전통음악·클래식 공연 등 다양한 프로그램이 진행된다.

참여를 희망하는 시민은 21일부터 영주문화연구회 사무실로 신청 가능하며, 모집 인원은 25명으로 선착순 접수다.

김호정 선비인재양성과장은 “소백산자락길은 자연과 인문, 그리고 사람 이야기가 함께 어우러진 영주의 상징적인 길”이라며, “이번 탐방과 폐막식 행사를 통해 시민들이 영주의 역사와 인문가치를 새롭게 느낄 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

영주시는 앞으로도 다양한 프로그램을 통해 ‘참여형 인문도시’ 실현과 인문도시 브랜드 강화에 힘쓸 계획이다.