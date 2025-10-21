[헤럴드경제=양대근 기자] BMW의 모터사이클 부문인 BMW 모토라드가 지난 18일과 19일 충북 충주시 엄정면 목계나루터 일대에서 ‘인터내셔널 GS 트로피 한국 대표팀 선발전(Int. GS Trophy Qualifier KR)’을 개최하고, 내년 여름 루마니아에서 열릴 ‘인터내셔널 GS 트로피 2026(Int. GS Trophy 2026)’에 참가할 한국 대표 선수 2명을 최종 선발했다고 21일 밝혔다.

인터내셔널 GS 트로피는 BMW의 투어링 엔듀로 모터사이클 라인업인 GS 모델로 라이딩 실력을 겨루는 국제적인 어드벤처 모터사이클 대회로, 전 세계 GS 모터사이클 라이더들이 한자리에 모여 모험, 도전, 문화, 우정 등을 나누는 축제의 장이다. 지난 2008년 튀니지에서 처음 개최된 이래 매 2년마다 정기적으로 열리고 있으며, GS 모델을 소유한 아마추어 라이더라면 누구나 도전할 수 있다.

올해로 7회를 맞이한 인터내셔널 GS 트로피 한국 대표팀 선발전(Int. GS Trophy Qualifier KR)에는 남성 라이더 총 15명이 참가해 오프로드 주행 실력은 물론 GS 트로피 모험에 필요한 체력과 영어 회화 능력 등 다양한 방면의 기량을 겨뤘다.

예선에서는 본인이 소유한 BMW GS 라인업 모터사이클을 활용하여 모터사이클 끌기와 풀록(full lock) 주행, 통나무 타기, 모래·자갈길 주행, 험로 도강 등 고난도 장애물 통과 및 라이딩 기술을 시험했으며, 체력 측정과 영어 회화 능력 테스트도 진행하는 등 종합적인 능력 측정이 이뤄졌다.

결선에서는 R 1300 GS 모델과 함께 한층 높은 난이도의 과제에 대한 수행 평가가 진행됐다. 그 결과 상위를 차지한 정찬주(1위), 최윤순(2위) 씨가 한국 대표로 최종 선발됐다. 이들은 한 팀을 이뤄 내년 여름 루마니아에서 열리는 인터내셔널 GS 트로피 2026 본선에 참가해 전 세계에서 선발된 선수들과 대결하게 된다.

인터내셔널 GS 트로피 2026이 개최되는 루마니아는 다채로운 지형을 고루 갖춰 오프로드 마니아들의 모험심을 자극하는 곳이며, 탁월한 험로 주파 성능과 장거리 주행 능력, 포장도로에서의 역동적인 주행 성능을 고르게 갖춘 ‘BMW R 12 G/S’가 시합용 모터사이클로 투입된다.

한편, 한국 대표팀은 지난 2014년 캐나다에서 열린 ‘인터내셔널 GS 트로피 2014’를 시작으로 매 대회마다 꾸준히 참가하고 있다. 지난 2020년에는 뉴질랜드에서 열린 ‘인터내셔널 GS 트로피 2020’에서 5위를 차지하며, 역대 최고 성적을 거뒀다.