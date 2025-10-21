[헤럴드경제=신혜원 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 지난 20일 부산 본사에서 신입직원 81명을 대상으로 ‘감사원의 찾아가는 적극행정 지원 설명회’를 개최했다고 21일 밝혔다.

이번 설명회는 최근 감사원이 발표한 ‘공직사회 활력제고를 위한 감사 운영 개선 방향’ 등 공직자의 적극행정 장려 문화 기조에 발맞춰 감사원과의 협력을 통해 실시됐다.

감사원 적극행정총괄담당관 황영길 감사관이 직접 강의를 맡아 ▷적극행정 개념 ▷면책제도 ▷사전컨설팅 제도 ▷혁신지원형 감사 등을 실제 사례와 접목해 생생하고 이해도 높은 설명회를 이끌었다.

HUG는 설명회를 통해 신입직원들이 적극행정의 가치를 체득하고, 공사 전반의 창의적·능동적 업무 수행 문화를 확산시키는 것을 목표로 하고 있다.

설명회에 참석한 한 신입직원은 “공직자의 적극행정 업무를 지원하는 다양한 제도가 갖춰져 있음을 알게 된 유익한 시간이었다”며 “향후 업무 수행 시 고객의 입장에서 한번 더 고민하는 적극적인 태도를 가지겠다”는 포부를 밝혔다.

홍지만 HUG 상임감사는 “이번 설명회가 신입직원들이 적극행정의 가치와 중요성을 인식하는 계기가 될 것”이라며 “HUG는 국민이 신뢰하는 적극행정 선도기관으로 자리매김하도록 지속적으로 노력할 것”이라고 전했다.