[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선·이상훈, 이하 한국타이어)가 폭스바겐그룹 산하 고성능 브랜드 ‘쿠프라(Cupra)’의 전기 해치백 ‘본’에 전기차 전용 퍼포먼스 타이어 ‘아이온 에보(iON evo)’를 신차용 타이어(OET)로 공급한다고 21일 밝혔다.

본은 쿠프라 브랜드를 대표하는 전기차 모델로, 후륜구동 전기 모터를 탑재해 최대 출력 약 230마력으로 제로백 6.6초의 주행 성능과 함께 1회 충전 시 최대 551km 주행이 가능하다. 또한 스포티한 외관과 공기역학적 디자인 설계로 유럽을 포함한 글로벌 지역에서 큰 인기를 얻고 있다.

한국타이어는 쿠프라와의 긴밀한 협업을 바탕으로 전기 해치백의 민첩한 드라이빙에 최적화된 전용 타이어 ‘아이온 에보’ 개발에 성공했다. 20인치 규격으로 공급되는 해당 제품은 독자 기술 체계 ‘아이온 이노베이티브 테크놀로지(iON INNOVATIVE TECHNOLOGY)’ 설계로 저소음, 향상된 마일리지, 완벽한 그립력, 낮은 회전저항 등 4대 핵심 기술이 균형을 이루는 점이 특징이다.

최적 EV 형상 기술로 코너링 강성을 10% 높이는 동시에, 슈퍼 섬유 아라미드 하이브리드 소재 보강 벨트 적용으로 고속 주행에서 탁월한 조정 안정성을 제공한다. 또한, 타이어 표면 가로 및 세로 홈 너비 맞춤 설계로 배수 성능을 향상시키고, 최신 EV 전용 컴파운드를 적용해 젖은 노면 제동력과 접지력을 한층 강화했다.

이와 함께, 저소음 특화 기술로 주행 시 발생하는 실내 소음을 최대 18%까지 줄여 쾌적한 드라이빙 환경을 구현한다. 전기차 주행거리에 영향을 미치는 회전저항도 크게 낮춰 전비 효율을 최대 6%까지 향상시키고, 고농도 실리카와 친환경 소재가 혼합된 전용 컴파운드와 최적 프로파일 구조를 채택해 이상 마모 현상을 획기적으로 낮추며 마일리지를 최대 15% 증가시켰다.

한국타이어는 앞선 지난해 고성능 전기 SUV ‘타바스칸(Tavascan)’에 ‘아이온 에보 SUV(iON evo SUV)’를 신차용 타이어로 공급한 바 있으며, 전기 해치백 모델까지 브랜드 포트폴리오를 확장하며 글로벌 시장에서 고성능 브랜드로 각광받는 쿠프라와의 파트너십을 한층 강화하게 되었다.

한편, ‘아이온 에보’는 자동차 산업의 중심인 유럽에서 톱티어(Top Tier) 기술력을 지속 인정받고 있다. 지난 9월 영국 유력 타이어 전문 매체 ‘왓타이어(WhatTyre)’ 주관 ‘2025 왓타이어 어워드’서 2년 연속 ‘올해의 전기차 타이어’로 선정됐으며, 독일 ‘아우토 빌트(Auto Bild)’, 글로벌 시험인증기관 티유브이슈드(TÜV SÜD) 등에서 진행한 타이어 비교 테스트에서 최상단에 이름을 올리며 현존하는 최상위 수준의 전기차 타이어 기술력을 입증하고 있다.

앞으로도, 한국타이어는 타이어 업계 최고 수준의 최첨단 R&D 인프라를 활용한 테크놀로지 혁신에 매진하며 전 세계 고객들에게 가장 진보된 드라이빙 경험을 제공한다는 계획이다.