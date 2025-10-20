[헤럴드경제=최원혁 기자] 애플의 아이폰 17 프로 일부 모델에서 ‘변색 현상’이 잇따라 발생하며 소비자들 원성이 커지고 있다.

20일 정보기술(IT) 업계에 따르면 국내외 온라인 커뮤니티에 최근 아이폰 17의 시그니처 색상인 코스믹 오렌지 색상이 시간이 지나면서 분홍색이나 로즈 골드 색상으로 변색했다는 사례가 잇따라 올라왔다.

변색은 공통으로 알루미늄 본체에서 발생했다. 가운데 무광 유리는 원래 색상인 오렌지색을 유지했지만 본체는 오렌지색이 거의 보이지 않을 정도로 분홍색에 가깝게 변했다.

미국 IT·소셜 플랫폼 ‘레딧(Reddit)’에는 아이폰 17 프로의 코스믹 오렌지 색상이 2주 만에 로즈골드로 변했다는 글들이 다수 올라왔다.

국내에서도 동일한 사례가 나왔다. 아이폰 17 프로 코스믹 오렌지를 구매한 지 한 달이 됐다는 한 온라인 커뮤니티 이용자는 “투명 케이스를 씌웠는데 구멍 뚫린 부분만 색이 변했다”며 “179만원짜리 폰이 이게 말이 되냐”고 비판했다.

이와 관련해 미국 IT 전문 매체 WCCF테크는 “이번 변색은 알루미늄과 공기 사이에서 일어나는 자연 산화 반응으로 보인다”며 “시간이 지남에 따라 색이 변할 수 있다“고 분석했다. 이어 “애플은 프리미엄 스마트폰에서 이런 문제를 방지하기 위해 견고한 양극 산화 밀봉층을 적용하지만 특정 생산 배치에서 보호 코팅이 제대로 밀봉되지 않아 노출된 알루미늄이 반응하고 톤이 바뀌었을 수 있다”고 설명했다.

한편 아이폰 17 시리즈는 지난달 19일 국내 출시됐다. 제품 가격은 256GB 기준 ▷아이폰 17 129만원 ▷아이폰 17 에어 159만원 ▷아이폰 17 프로 179만원 ▷아이폰 17 프로 맥스 199만원이다.