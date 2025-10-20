국제협동조합농업기구(ICAO) 총회

[헤럴드경제=배문숙 기자]농협중앙회가 전 세계 농업인들의 염원을 담아 농업의 가치와 지속가능헌 농촌을 위한 선언문을 선언했다.

농협중앙회는 강호동 회장이 20일 서울 중구 중앙회 본사에서 개최한 국제협동조합농업기구(ICAO) 총회에서 세계 농업의 발전과 미래를 위한 ‘서울 선언문’을 선포했다고 밝혔다.

선언문은 ▷식량안보 강화 ▷기후위기 대응 ▷청년·여성 농업인 육성 ▷농업가치 확산 ▷농업인 권익보호 ▷첨단 농업기술 도입 ▷협동조합 간 연대 강화를 천명했다.

강 회장은 “ICAO 서울인의 선언문은 농업의 가치와 지속 가능한 미래를 만들고자 하는 전 세계 농업인의 염원을 담은 것”이라며 “한국 농협은 국제 농업협동조합들과의 연대 강화를 통해 우리의 농업·농촌을 지키기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

1951년 창설된 ICAO는 전 세계 최대 비정부기구인 국제협동조합연맹(ICA) 산하의 농업분과기구로서 35개국 42개 기관이 회원으로 활동하고 있으며 한국 농협은 1998년부터 의장기관을 맡고 있다.

이번 서울 총회에는 27개국 44명의 농업협동조합 대표가 참석해 활동 사항을 공유하고 대륙별·국가별 농업 현안과 주요 이슈를 협의했다.

행사에 참여한 ICAO 회원기관 대표단은 오는 23일까지 한국 농협의 경제·금융 사업장과 농촌 소재 지역농협을 찾아 한국 농협의 발전 모델을 경험할 예정이다.