여순사건을 ‘반란’으로, 5·18을 ‘북한군 개입’으로 왜곡 보도 잦아

[헤럴드경제=박대성 기자] 극우세력의 역사 왜곡 시도가 끊이질 않는 가운데 전국 광역 시·도교육청 5곳이 극우 성향 매체에 광고비를 지원한 것으로 드러났다.

김문수 의원(순천·광양·곡성·구례갑,민주당)은 전국 5곳의 시·도교육청이 극우 매체로 알려진 ‘스카이데일리’라는 매체에 광고비를 집행해 이를 질타했다고 20일 밝혔다.

국회 교육위원회 국정감사를 앞두고 김 의원이 전국 시·도교육청으로부터 제출 받은 국정감사 자료에 따르면 최근 3년 간 5곳의 교육청이 스카이데일리에게 총 1140만원의 광고비를 집행했다.

구체적으로는 ▲경북도교육청 490만원 ▲경기교육청 330만원 ▲인천교육청 110만원 ▲충북교육청 110만원 ▲광주교육청 100만원이었다.

특히, 광주시교육청은 광고비가 100만원으로 많지는 않지만, 해당 지역이라는 점에서 5.18민주화운동 북한군 개입설을 주장한 매체에 광고비를 집행한 일이 밝혀지며 여론의 뭇매를 맞았다.

스카이데일리를 향한 극우 논란은 꾸준히 제기됐다. 지난해 5.18 민주화운동에 북한군이 개입됐다는 기사를 게재해 5.18기념재단에 고발을 당했다.

또한, 특별기고를 통해 여순사건을 ‘반란’으로 왜곡해 표현하고, 여순사건을 ‘항쟁’으로 해야 한다고 주장하는 국회의원들을 인민공화국 인민 대표들이라 표현 했다.(정재학의 전라도에서 참고)

제주 4.3사건도 ‘공산폭동’이라 표현했으며, “[단독]선거연수원 체포 중국인 99명 주일미군기지 압송됐다”(1월16일) 라는 가짜뉴스를 배포해 논란이 된 바 있다.

김문수 의원은 “우리 아이들의 교육을 책임지고 있는 교육청이 국민의 혈세로 역사를 왜곡하는 극우매체를 지원한 일은 비판받아 마땅하다”고 지적했다.