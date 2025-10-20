광주대 송창영 교수, ‘고려인의 날’ 감사장 수상

수년간 20여회 걸쳐 기부와 후원 이어와

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대학교(총장 김동진) 건축학부 송창영 교수는 지난 19일 광주광역시 월곡동 다모아어린이공원에서 열린 ‘제13회 고려인의 날 – 2025 고려인 한마당’ 행사에서 고려인마을(이사장 이천영)로부터 감사장을 받았다.

사단법인 고려인마을이 주관하고 광산구청이 후원한 이날 행사에는 고려인 동포와 지역주민 등 300여 명이 참석했으며, 송 교수는 수년간 20여회에 걸쳐 기부와 후원을 이어오며 고려인 동포 사회의 정착과 복지 증진에 헌신한 공로를 인정받았다.

송 교수는 “고려인들은 조국의 독립과 자유를 위해 헌신하신 분들로, 오늘의 대한민국을 있게 한 분들이다”라며 “이제는 우리가 고려인의 후손들을 위해 보답해야 할 때이며, 그들의 삶이 더 나은 내일로 이어지도록 더욱 노력하자”고 말했다.

송창영 교수는 1억 원 이상을 기부한 광주 아너소사이어티 141호 회원으로, 사회적 약자와 미래세대를 위한 다양한 나눔을 지속해 왔다. 특히 고려인마을을 비롯해 지역 내 사회복지시설, 청소년 장학사업 등에도 꾸준히 후원을 이어가며 ‘조용한 기부자’로 알려져 있다.

고려인마을 관계자는 “송창영 교수는 오랜 세월 동안 꾸준히 후원을 이어오며 고려인사회에 큰 희망을 주었다” 며 “그의 진심 어린 나눔이 우리 공동체의 든든한 버팀목이 되고 있다”고 말했다.