국정감사서 강민국 의원 질의 답변 바이낸스, 프린스 그룹 돈세탁에 활용

[헤럴드경제=김벼리·김은희 기자] 캄보디아 인신매매와 감금·보이스피싱 사건의 배후로 지묵된 프린스 그룹과 관련한 국내 은행의 예치금이 912억원 규모에 달하는 것으로 알려졌다. 이억원 금융위원장은 이와 관련 “관계 부처와 협의를 신속히 마무리해 제한대상자로 지정하겠다”고 말했다.

강민국 국민의힘 의원은 20일 국회 정무위원회 국정감사에서 “국내 금융권에서 캄보디아에 진출한 법인이나 영업점 지점이 현재 13곳인데 그중 프린스 그룹과 관계가 있는 금융사가 5곳”이라며 “KB국민은행, 전북은행, 신한은행, 우리은행, iM뱅크 등에 프린스 그룹의 검은 돈 남은 게 912억원 가까이 된다”고 지적했다.

이어 “미국 재무부는 프린스 그룹을 초국가 범죄조직으로 규정하고 관련 제재를 146건 시행하고 있다”며 “우리나라도 한국인을 대상으로 납치, 감금, 살인을 일으킨 범죄단지의 배후로 지목된 프린스 그룹에 대한 금융제재를 확실하게 해야 한다. 반드시 912억원에 대해 동결하고 압류해야 한다”고 덧붙였다.

이에 대해 이억원 위원장은 “외교부, 기획재정부와 협의를 하고 있다”며 “결과에 따라 금융거래 등 제한대상자 지정까지 고려하겠다”고 답했다.

국내 5위 가상자상거래소 고팍스 인수를 추진하는 세계 최대 거래소 바이낸스가 프린스 그룹의 돈세탁에 활용됐다는 지적도 이날 국감장에서 나왔다.

김재섭 국민의힘 의원은 “미국 재무부 등 공식 보도자료에서 프린스 그룹이 바이낸스를 이용해 돈을 세탁했다는 게 확인된다”며 “하마스나 북한 등 돈세탁 거래에 활용된 거래소로 사상 최대 벌금을 받았다”고 말했다.

이어 최근 정부가 바이낸스의 고팍스 인수를 승인한 것과 관련해서 “지난 5월 금융위에 고팍스 인수 지연되는 이유를 묻자 중대한 자금세탁방지 의무 위반행위가 확인되면서 리스크를 검토하고 있다고 했다”며 “2년 넘게 신중하게 검토하던 금융위가 정권이 바뀌고 4개월 만에 승인한 것”이라고 말했다.

그러면서 김 의원은 “고팍스 부대표가 이재명 정부 고위공직자의 아들이라는 사실을 확인했다”며 의혹을 제기했다.

이와 관련 이 위원장은 “해당 내용은 금시초문”이라며 “바이낸스가 미국 정부로부터 재허가를 받아서 치유된 것으로 알고 있다. 결격 사유 등이 없어져서 신고가 수리됐다고 보고 받았다”고 답했다.