온라인 커뮤니티 통해 ‘아랑곳’ 사진 폭로 탑승구 앞 붐비는 대기장소서 취침 논란

[헤럴드경제=한지숙 기자] 승객들로 가득 찬 싱가포르 창이공항 탑승구 앞 대기 장소에서 한국인 모녀가 의자 여러 개를 차지하고 누운 모습이 포착돼 눈살을 찌푸리게 하고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘싱가포르 창이공항 비행기 연착 중 벤치 독점한 한국인 모녀의 민폐’라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨는 “지난 11일 싱가포르 현지시간 오전 11시쯤 창이공항에서 비행기가 연착으로 약 20분 지연된 상황에서 많은 승객이 바닥에 앉아 기다리는 가운데 한 한국인 모녀가 벤치 5개를 차지하고 누워 있었다”며 사진을 공개했다.

해당 사진을 보면 공항 탑승구 앞 의자는 대기 중인 승객들로 가득 차 있고 그사이 모녀로 추정되는 두 여성이 신발을 벗고 벤치에 누워있는 모습이다.

A씨는 “딸은 초등학교 고학년으로 보였다. 엄마라는 사람은 주변 시선을 의식하면서도 눈을 감고 잠들었다”며 “대기자들 대부분이 일본 도쿄와 인천 가는 사람들이었지만 앉을 자리가 없어서 바닥에 앉았다”고 했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “나라 망신이다” “본인만 피곤한 것도 아니고 매너가 없다” “발 냄새도 날 것 같아서 혐오스럽다” “의자는 앉으라는 것이지 누우라고 만들어진 게 아님” 등 비판적인 의견을 남겼다.

반면 일각에서는 “어디가 많이 아플 수도 있지 않나. 너무 몰인정하게 하지 말자” “사연도 모르면서 무지성으로 욕하는 건 나쁘다” “7~8시간 경유한 사람일 수도 있는 거 아닌가. 단순히 누워있던 걸로 비난이 과하다” 등의 의견도 나왔다.

창이공항 야영족들에 골머리…“세계 최고로 잠자기 좋은 공항” 자조도

싱가포르 창이공항의 민폐 이용객은 한국인 모녀 뿐이 아니다.

최근 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 싱가포르에서 지난 3~5일 열린 FI 그랑프리 경기 기간에 가격이 치솟은 호텔 대신 창이공항에서 밤을 새우는 야영 관광객들로 인해 공항 이미지가 훼손됐다는 현지인의 불만이 쏟아지고 있다고 보도했다.

보도에 따르면 한 미국인 여성이 남편과 함께 F1 경주를 보러 왔다가 “천문학적” 수준인 호텔 가격에 놀라 창이공항에서 잠을 잤다면서 소셜미디어(SNS)에 관련 영상을 올렸다.

당시 공항 주변 호텔 요금은 1박에 400달러로, 보통 200달러 미만인 평소 주말 호텔 가격의 배가 넘었다고 한다.

부부는 영상에서 “처음엔 머리를 뉠 곳을 찾기가 힘들었다”며 결국 공항 1번 터미널 정원 부근에 ‘슬리퍼 빌리지’로 부르는 곳에서 잠자리를 마련했다고 말했다. 부부가 그곳에서 보니 최소 30명 이상의 여행객들이 이미 잠을 자고 있었다고.

이들은 정원 바닥에 담요를 깔고 목 쿠션에 기대어 잤다. 짐은 안전하게 근처에 보관한 덕분에 밤을 보낼 수 있었다고 여성은 자랑했다. 그녀는 “겨우 4~5시간 밖에 자지 못했고, 남편은 매 시간 깨어나 최고의 숙면은 아니었지만 호텔비를 내지 않아도 됐다”고 흡족해했다.

이 영상이 퍼지면서 싱가포르인들 사이에선 공항 이미지 실추 지적이 제기됐다.

한 누리꾼은 “많은 이들이 창이를 마치 자신들 침실처럼 여기기 때문에 창이공항은 더이상 세계 1위 공항이 될 수 없을 것”이라고 지적했다. 일각에선 “창이공항이 세계 최고로 잠 자기 좋은 공항”이라는 자조도 있었다. 싱가포르에 있는 중국인 유학생이라고 밝힌 한 남성은 “침낭과 베개만 있으면 창이공항에서 2년은 살 수 있다”라고 농담을 남기기도 했다.

창이공항은 공항 리뷰 웹사이트 스카이트랙스가 선정한 세계 공항 순위에서 13년 연속 1위를 기록했다. 대형 쇼핑센터, 두 개의 영화관, 실내 암벽 등반장, 정원 등 다른 공항에서 흔히 볼 수 없는 다양한 시설을 갖추고 있다.