10대의 성·사랑 소재…‘피해자’에 대한 시선 韓 최초 토론토영화제 경쟁 초청·핑야오 2관왕 “숨기고 싶은 이야기…개인 둘러싼 주변 조명”

[헤럴드경제=손미정 기자] 오는 22일 영화 ‘세계의 주인’이 관객들을 찾는다. ‘우리들’(2016), ‘우리집’(2019)을 연출한 윤가은 감독이 6년 만에 내놓은 신작이다. 영화는 이른바 ‘인싸’ 여고생인 주인(서수빈 분)이 전교생이 참여한 서명운동을 거부하고, 이후 의문의 쪽지를 받으면서 벌어지는 이야기를 그린다.

섬세하고 미묘한 감정을 탁월하게 포착하는 윤 감독 특유의 연출력이 어김없이 돋보이는 이번 작품은, 10대의 성과 사랑, 그리고 성폭력이라는 다소 민감하고 불편할 수 있는 주제를 가볍지도, 무겁지도 않게 소화한다. 동시에 영화는 경쾌한 리듬감 속에서 주인과 주인이 속한 세계를 함께 바라보며 ‘피해자다움’이라는 지극히 관찰자적인 사회적 편견까지도 깊게 응시한다. 윤 감독은 작품에 대해 “이 세상 어디에서 열심히 일상을 살아가고 있을 모든 주인을 향한 이야기”라고 말한다.

“10대의 성과 사랑에 대한 사실적인 경험을 고민하다 보니, 자연스럽게 성에 대한 폭력적 경험과 상황들이 떠오르고 이야기에 들어왔어요. 사실 이 이야기를 정말 해야 하나 밀어내는 기간도, 갈피를 잡지 못한 기간도 길었어요. 그 와중에도 성과 사랑에 관한 이야기를 하기 위해서는 성폭력의 이야기가 공존해야 한다는 생각은 분명했던 것 같아요.” (윤가은 감독)

20일 오전 종로구 모처에서 ‘세계의 주인’을 쓰고 연출한 윤가은 감독과 주인공 ‘이주인’을 연기한 신예 서수빈 배우를 각각 만나 이야기를 나눴다.

세 번째 작품으로 오랜만에 관객들과 만나게 된 윤가은 감독, 그리고 데뷔작이자 첫 주연작임에도 뛰어난 연기력으로 주목을 받는 배우 서수빈. 갑자기 추워진 날씨, 게다가 ‘오래만’, ‘처음’이란 수식 탓에 잔뜩 긴장해 버린 공기가 개봉을 앞둔 설렘, 영화를 향한 애정 어린 두 사람의 이야기들로 금세 무장 해제되는 듯한 느낌이었다.

‘피해자다움’에 대한 질문…“삶과 사건은 달라”

‘주인’을 주인공으로 한 이 영화는 ‘주인의 세계’가 아닌 ‘세계의 주인’이란 이름으로 세상에 나왔다. 15년 전 윤 감독이 영화학교 입학 전에 쓴 첫 시나리오의 제목이기도 하다. 내용은 완전히 다르지만, 윤 감독은 이번 작품을 쓰면서 문득 묻혀있던 제목이 다시 떠올랐다고 했다. 영화는 제목처럼 주인의 이야기이기도 하지만, 주인을 둘러싼 ‘세계’에 대한 이야기이기도 하다. 윤 감독은 “제목이 거창한 만큼, 오히려 세계가 숨기고 싶어 하는 이야기를 다루기에 어울리는 제목이라고 생각했다”고 했다.

“역사적으로 유구한 폭력의 역사가 있지만, 밖으로 드러나는 경우가 드문 것은 ‘사회가 이러한 생존자들을 어떻게 바라보고 있는가’에 기인하는 것이라고 생각했어요. 그래서 개인을 둘러싼 세계를 같이 조명하고 싶었어요. (폭력에 의한 피해는) 단지 개인의 문제만이 아니잖아요. 개인이 속한 세계가 피해자들을 어떻게 바라보고 있는지가 더 중요하다고 생각했습니다.”(윤가은)

영화는 밝고 즐겁다. “영화 보는 내내 되게 웃긴 장면도 많고, 보는 재미가 있다고 생각해요.” 서수빈의 말처럼 영화는 그 주제의 무게와 무관하게 밝고 즐거운 감성으로 가득 차 있다. 과거의 상처를 찾아볼 수 없는 장난꾸러기 인싸 ‘주인’을 필두로, 주인이 그의 친구들과 춤추고 장난치는 시간은 싱그럽고, 주인과 가족들이 보내는 시간은 따뜻하다. 이렇듯 잔뜩 환한 영화의 톤 앤 매너는 사회의 어느 한 귀퉁이에서 어둡게 존재할 것이란 ‘피해자’에 대한 편견에 물음표를 안긴다.

“실제 일어난 사건과 삶은 붙어있기는 하지만, 사실 아주 다른 것이기도 하잖아요.”(윤가은) 영화를 감싸고 있는 분위기는 그것이 이야기하고자 하는 메시지의 일부다.

윤 감독은 “이금이 작가님의 소설 ‘유진과 유진’을 읽으면서 성폭력 생존자들의 얼굴을 새롭게 발견했다. 어떠한 강력한 등불을 발견한 느낌”이라면서 “무언가가 방아쇠가 돼 갑자기 과거의 경험이 덮치는 순간이 오기도 하지만, 많은 이들이 당시의 사건으로부터 걸어 나와 짧게는 1~2년, 또는 10~20년을 또 다른 삶, 매일의 다른 숙제를 받아들고 살아가고 있다”고 설명했다. 이어 그는 ‘우리의 삶에도 희로애락이 있음을 기억해달라’는 이지선 이화여대 교수의 발언을 인용하며 “교수님의 말이 이 영화의 핵심이라고 생각했다. 그 말을 생각하며 영화의 톤 앤 매너를 맞추려 했다”고 덧붙였다.

윤 감독이 주인공 ‘주인’으로 낙점한 배우는 서수빈이다. 연기를 배우고는 있지만, 학생 작품 외에 작품 참여 경험이 전무한 진짜 신인이다. 윤 감독은 오디션 당시 서수빈과의 첫 만남을 떠올리며 “예의와 절도가 있는 모습이 인상적이었다. 만나고 나서 느낌이 좋았다”고 했다. 서수빈은 “실망할까 봐 기대는 애써 안 했지만, 너무 작품에 참여하고 싶었다”고 했다. 실제 서수빈은 ‘우리집’을 보고서 배우의 길을 택한, 윤 감독의 ‘찐팬’이다. 두 사람의 이야기를 들어보니 감독과 배우로서 이들의 만남이 마치 운명처럼 느껴졌다.

윤 감독은 “‘주인’을 캐스팅할 때 꼭 운동을 했거나 하는 친구여야 한다는 기준이 있었다. 수빈 배우가 (극 중 주인이 하는) 태권도를 10년 가까이 하고 게다가 교범으로 아르바이트하고 있다고 하더라”면서 “정말 운명 같은 느낌이 들었다”고 했다.

서수빈은 “6년 전에 부산에 가서 윤 감독님의 ‘우리집’을 봤다. 그 이후로 영화에 못 빠져나와서 감독님 이름을 검색하고, 전작도 다 찾아봤다”면서 “2년 정도 오디션만 보러 다니며 힘든 시간을 보내던 중에 윤 감독님이 신작을 만드신다는 이야기를 들었다. 합격 소식을 듣고 너무 좋았다”고 밝혔다.

영화 속 ‘주인’은 영락없는 개구쟁이 여고생이다. 표정의 변화가 다채롭고, 몸짓도 과감하다. 열심히 몸을 써가며 질문에 답하는 서수빈의 모습이 ‘주인’과 그대로 겹쳤다. 서수빈은 실제로도 “주인이 나와 닮은 면이 많다”고 했다. 그는 “처음에 대본을 통해 주인을 만났을 때 ‘완전 나인데?’란 생각이 들었다”면서 “주인이 태권도도 하지만 교실에서 춤도 추는데, 나 역시 무대에서 춤을 오래 췄던 경험이 있다. 엄마와도 친한 모습까지 나와 똑 닮아서 진짜 배역을 하고 싶다는 생각이 들었다”고 했다.

쾌활하지만 한편으로는 아픈 과거를 지닌 ‘주인’의 내·외면을 동시에 담아내는 것은 서수빈에게 쉽지 않은 도전이었다. 특히나 유독 편차가 큰 감정을 받아들이는 것이 어려웠다. ‘평소처럼 연기하라’는 윤 감독의 조언이 그에게 힘이됐다.

“‘주인’이 가진 감정의 스펙트럼을 느끼고 표현하려 하다 보니 저 자체가 너무 무거워지는 걸 느꼈어요. 그때 감독님이 ‘일상을 사는 저를 보고 주인을 부탁한 것’이란 말씀을 많이 해주셨어요. 주인을 연기한다고 무거워질 필요가 없겠다, 진짜 나처럼 하면 되겠다는 생각을 많이 하며 연기했어요.”(서수빈)

“세상에 필요한 이야기…나와 주변을 돌아보는 계기 되길”

영화는 10대의 성을 다루는 만큼 시작부터 ‘주인’과 그의 남자 친구 ‘찬우’(김예창 분)의 과감한 키스 신으로 문을 연다. 카메라는 당황스러울 정도로 가까이에서, 꽤 오랜 시간 두 사람만의 시간을 비춘다. 서수빈은 “키스 신을 찍게 될지 몰랐다”며 웃었다. 당초 윤 감독은 시나리오 단계에서부터 도입부의 수위를 정해놓고, 캐스팅 단계에서도 배우들에게 신에 대한 양해를 구했다. 사실적 연출을 통해 관객들이 실제 연애를 하는 당사자처럼 느꼈으면 하는 감독의 의도가 담긴 신이다.

“영화에 나오는 애정 장면을 저희끼리는 현장에서 ‘액션 장면’이라고 불렀어요. 그런데 액션 코치가 없는 거죠. 사실적으로 담고 싶어서 최대한 실제 영화 자료를 많이 조사해서, 혀를 어떻게 쓸지, 손은 어떻게 할지 등 스킨십에 대한 구체적 내용을 터놓고 이야기했어요. 촬영도 암막을 쳐서 카메라 감독과 배우들만 들어가 진행한 장면이에요.”(윤가은)

영화의 클라이맥스는 ‘주인’이 엄마 ‘태선’(장혜진 분)이 함께하는 세차장 신이다. 세차 기계에 들어선 차에 ‘태선’과 나란히 앉은 ‘주인’은 속에 감춰둔 아픔과 서운함, 울분을 거칠게 토해낸다. 미안함의 말 대신 말없이 딸의 울부짖음을 들어주는 태선. 이들이 보여주는 모녀 호흡은 영화의 또 다른 관전 포인트다.

서수빈은 “세차장 신이 정말 부담스러웠고, 제일 잘해야겠다는 생각이 들었던 장면이었다”면서 “감독님이 유독 그 장면을 연습을 안 시키서 걱정을 많이 했는데, 지금 생각해 보면 그날 주인이 갖고 있던 내면을 바로 만나게 해주려고 그랬던 것 같다”고 했다. 이어 그는 장혜진과의 호흡에 대해 “함께 영화도 보고 식사도 하면서 내게 너무 잘해주셨다. 그사이 많이 편해져서 어느 순간 엄마란 생각이 들 정도였다”고 밝혔다.

장혜진은 윤 감독의 모든 작품의 출연한 그의 페르소나이기도 하다. 바쁜 일정에도 불구하고 이번에도 어김없이, 흔쾌히 윤 감독의 영화에 함께했다. 윤 감독은 ‘태선’ 역을 제안했을 당시 출연을 승낙하며 장혜진이 전한 말을 다시금 떠올렸다.

윤 감독은 “장혜진 배우가 ‘세계의 주인’ 대본을 보고 ‘세상에 나와야 할 종류 이야기이고, 이것이 우리를 통해서 거쳐 나오면 좋겠다’고 이야기해 줬다. 그러면서 ‘영화제에 가고 싶거나, 이 영화로 입신양명하고 싶다는 생각은 일체 버리고 할 일을 해야 한다’는 이야기도 덧붙였다”면서 “‘거추장스러운 장식들도 과감하게 쳐내라‘란 말도 해줬는데, 그 이야기를 듣고 영화의 방향성에 대해 헛된 생각을 하지 말아야겠다, 정신을 차려야겠다는 생각이 번쩍 들었다”고 했다.

‘세계의 주인’은 올해 토론토국제영화제 경쟁 부문인 플랫폼(Platform) 부문에 한국 영화 최초로 초청돼 월드 프리미어로 처음 상영됐다. 그리고 최근 열린 제9회 핑야오국제영화제에서 2관왕을 휩쓸며 개봉 전부터 국내외 평단의 큰 주목을 받고 있다. 한한령에도 불구하고 중국 배급사도 확정 지었다. 영화를 기다리는 관객들의 기대만큼이나, 곧 관객과 만나는 감독·배우의 기대와 바람도 남다르다.

“많은 분이 ‘세계의 주인’을 봐주셨으면 좋겠어요. 흥행에 대한 기대라기 보다는, 이 영화가 말로 표현하기 힘들고 부끄러운 많은 이야기가 세상에 나올 수 있는 문이 됐으면 하는 바람이 큽니다.”(윤가은)

“이 영화를 통해 주변을 더 보게 되고, 저 자신도 돌아보게 되는 경험을 했어요. 관객분들도 영화를 보고 나서, 주변에 대해 관심을 갖고 바라보게 되는 저와 비슷한 경험을 하시게 된다면 더할 나위 없이 좋을 것 같아요.”(서수빈)