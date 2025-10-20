10월 20일부터 11월 7일까지 온라인 투표 진행, 누구나 참여 가능 교육, 복지, 도시개발 등 20개 후보 사업 중 5개 선택

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 중랑구(구청장 류경기)는 2025년 한 해를 빛낸 대표 정책과 사업을 구민이 직접 선정하는 ‘2025 중랑구를 빛낸 10대 뉴스’ 온라인 주민 투표를 10월 20일부터 11월 7일까지 실시한다.

이번 투표는 구민의 시선에서 올 한 해 의미 있었던 변화를 되짚고, 구정에 대한 공감과 자긍심을 높이기 위한 참여형 프로그램이다. 교육, 복지, 도시개발, 문화 등 생활과 밀접한 분야의 20개 정책 중 가장 공감되는 5개를 선택할 수 있다.

후보 사업은 ▲전국 최초 구민 연계 복지 플랫폼 ‘중랑 동행 사랑넷’ 성공 안착 ▲5년 연속 공약이행 최고등급 달성 및 매니페스토 경진대회 3년 연속 수상 ▲교육경비보조금 140억 원 편성 ▲서울시 자치구 최대 규모(27개소) 주택개발 본격화 ▲UN 산하 유니세프 아동친화도시 인증 등 중랑의 변화를 이끈 다양한 주요 정책 및 사업들로 구성됐다.

투표는 중랑구청 누리집 또는 공식 SNS를 통해 참여할 수 있으며, 참여자 중 이벤트에 동의한 주민 200명을 무작위로 추첨해 1만 원 상당 기프티콘을 증정한다. 당첨자는 11월 중 공식 SNS를 통해 발표될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “2025년은 구민과 함께 중랑의 도약을 이뤄낸 뜻깊은 한 해였다”며 “구민 여러분의 선택으로 완성되는 10대 뉴스가 중랑의 내일을 밝히는 나침반이 되길 기대한다. 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.