김병기 민주당 원내대표 20일 규탄사 “대선 불복 넘어선 명백한 내란 선동”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당은 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령을 면회한 것에 대해 “그의 도둑 면회는 정치적 위선이며 국민 기만”이라고 강하게 비판했다.

김병기 민주당 원내대표는 20일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 ‘내란수괴 면회 극우선동 장동혁 규탄 기자회견’을 열고 규탄사를 통해 이같이 밝혔다.

김 원내대표는 “끓어오르는 분노로 이 자리에 섰다. 윤석열의 내란을 미화하고, 제2의 내란을 선동하는 사람에게 반드시 책임을 물어야 한다”며 “바로 장동혁 국민의힘 대표”라고 말했다.

김 원내대표는 “장 대표는 판사 출신이다. 법을 누구보다 잘 아는 사람”이라며 “그런데 그런 사람이, 헌정을 파괴한 내란수괴 윤석열을 민주투사인 양, 영웅인 양 칭송하고 있다. 제정신인가. 국민이 무섭지 않느냐”고 강조했다.

이어 “더 황당한 건 장 대표의 행동”이라며 “지난 금요일 오전 아무도 모르게 몰래 면회를 했다. 그러고는 하루 반이 지나 토요일 오후에 언론에 들킨 뒤에야 SNS에 짧은 글 하나를 올렸다”고 꼬집었다.

또 “게다가 국민의힘 내부에서조차 반대가 있었는데 장 대표는 혼자 밀어붙였다”라며 “무엇이 그렇게 급했나. 윤석열에 대한 맹종이고, 극단적 극우 정치에 대한 광신”이라고 목소리를 높였다.

김 원내대표는 “장 대표는 윤석열과 함께 ‘좌파정권을 무너뜨리자’고 외쳤다. 그건 대선 불복을 넘어선 명백한 내란 선동이고 헌정파괴 선언”이라며 “이런 사람이 어떻게 공당의 대표인가. 자격 없다”고 비판했다.

그는 “그건 국민에 대한 모욕이고, 민주주의에 대한 도전”이라며 “장 대표는 지금 당장 국민 앞에 무릎 꿇고 사죄하시라”고 말했다.

김 원내대표는 “내란의 정당화, 내란의 미화, 내란의 선동 결코 용납하지 않을 것”이라며 “헌법과 민주주의를 짓밟는 자, 국가와 국민을 배신한 자들을 반드시 법의 심판대에 세울 것”이라고 거듭 강조했다.