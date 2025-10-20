사다리차로 침입, 1점만 회수 전기톱·전동스쿠터로 보안뚫어

4인조의 괴한들이 19일(현지시간) 프랑스 파리의 루브르 박물관에 사다리차를 타고 침입, 보석류 9점을 훔쳐 달아났다.

AFP·AP 통신 등에 따르면 범인들은 루브르 개장 시간 30분 뒤인 9시 30분께 박물관에 침입, 프랑스 왕실 보석류가 전시된 ‘아폴론 갤러리’에서 보석류 9점을 훔쳐 달아났다. 이들은 도주하던 중 1점을 범행 현장 근처에 떨어뜨려, 경찰이 이를 회수했으나 나머지 8점은 여전히 찾지 못한 상태다.

현지 언론에 따르면 범인들이 떨어뜨리고 간 보석은 나폴레옹 3세 황제의 부인 외제니 황후의 왕관으로, 부서진 채로 발견됐다. 이 왕관은 다이아몬드 1354개와 에메랄드 56개로 장식된 것이다. 프랑스 문화부는 아폴론 갤러리에서 도난당한 보물 8점은 값을 매길 수 없을 만큼 귀중한 문화 유산이라 강조했다. 도난된 보석류에는 이 외에도 외제니 황후의 브로치와 나폴레옹 1세가 부인 마리 루이즈 황후에게 선물한 에메랄드·다이아몬드 목걸이, 18세기 마리 아멜리 왕비와 오르탕스 왕비와 관련된 사파이어 목걸이 등이 포함돼 있다.

로르 베퀴오 파리 검사장은 현지 방송 BFM TV에 보석을 훔친 4명을 쫓고 있다고 밝혔다. 베퀴오 검사장에 따르면 범인들이 센강 쪽 외벽에 사다리차를 대고 올라갔으며 범행 후에는 전동 스쿠터를 타고 달아났다. 범인들은 전동 절단기도 사용한 것으로 전해졌다. 이들이 노린 아폴론 갤러리는 프랑스 왕실 보석류가 있는 화려한 전시실이다. 아폴론 갤러리에서 가장 유명한 전시품으로 꼽히는 140캐럿짜리 레장 다이아몬드는 무사한 것으로 전해졌다.

로랑 누네즈 내무장관은 앞서 프랑스 매체에 범행이 단 7분 동안 일어났으며 도난당한 보석이 값을 매길 수 없는 귀중품이라고 강조했다. 라시다 다티 문화부 장관은 범행이 4분 만에 일어났다고 말했다. 도현정 기자