AX 혁신·체험 ‘플래그십 플랫폼’ ‘5일 이내’ 신속한 시제품 구현

KT는 마이크로소프트(MS)와의 파트너십을 기반으로 국내 산업계 인공지능 전환(AX)를 위한 ‘KT 이노베이션 허브, 인 콜라보레이션 위드 마이크로소프트(KT이노베이션 허브)’를 개소했다고 20일 밝혔다.

KT 광화문 웨스트 빌딩 내 약 180평 규모로 마련된 KT 이노베이션 허브는 기업간거래(B2B) 고객이 AX 업무 혁신 관련 전시를 관람하고, 맞춤형 컨설팅까지 받을 수 있는 플래그십 공간이다. 추상적 개념인 AX를 체험형 전시와 연계된 컨설팅을 통해 구체화했다는 게 특징이다.

KT이노베이션 허브는 네 가지 주요 공간으로 나뉜다. 최신 인공지능(AI) 기술과 적용 사례를 전시하는 ‘AX 갤러리(AX Gallery)’부터 ‘콘퍼런스 룸’, AX 컨설팅을 위한 ‘디벨로프 스튜디오’, 창의적인 아이디어를 위한 교류 및 휴식 공간 ‘리차지 존’ 등이다.

콘퍼런스 룸과 디벨로프 스튜디오에서는 AX 갤러리에서 멀티 에이전트 등을 고객 상황에 맞게 적용할 수 있는 방안을 찾는다. KT와 MS의 AX 전문 인력이 고객과 함께 업무 혁신 로드맵을 세우고, 이를 실현하기 위한 기술적인 조언 및 설루션 설계를 제공한다.

특히 설계된 설루션을 최대 5일 안에 실행할 수 있는 시제품으로 제작해 볼 수 있다. 이를 바탕으로 기술이 고객에게 실효성이 있는지 검증한다.

아울러 KT AX 컨설팅 전문 조직인 ‘AXD 본부’는 MS 기술 전문 인력과 협업을 통해 고객이 경험한 혁신을 산업 맞춤형 AX 컨설팅, 엔지니어링 등 풀 패키지 서비스로 실현해 나갈 방침이다. 정우진 KT 전략·컨설팅부문장은 “KT 이노베이션 허브는 국내 버티컬 시장의 AX 생태계를 구축하고, 가속화하기 위한 전초 기지로 활용될 것”이라고 말했다. 고재우 기자