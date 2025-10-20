HD현대 회장 취임 담화문서 조선 등 사업별 현 상황 진단 AI 등 신사업 통해 위기 극복

정기선(사진) HD현대 회장이 20일 “우리 모두가 한뜻으로 뭉쳐 ‘인류의 미래를 개척하는 퓨처빌더(Future Builder)’가 될 수 있도록 전력을 다하겠다”고 밝혔다.

정 회장은 이날 임직원에게 보낸 사내 메일에서 “막중한 책임감을 느끼지만, 앞으로도 여러분과 함께라면 우리에게 주어진 모든 책임과 의무를 완수할 수 있다고 확신한다”며 이같이 말했다. 정 회장은 2009년 현대중공업에 입사한 지 16년 만인 17일 회장직에 올랐다. 이로써 HD현대 오너 경영 체제가 37년 만에 부활했다.

정 회장은 담화문에서 조선, 건설기계, 정유·석유화학 등 사업 부문별 위기를 진단했다. 조선 사업에 대해서는 “올해 전 세계 선박 발주량이 급감하는 가운데 중국의 시장 잠식이 모든 선종에 걸쳐 가속화하고 있다”면서 “일반 상선은 중국과의 선가 차이가 10% 이상 벌어져 오랜 단골 선주들조차 더 이상 한국에 배를 주문하기 어렵다는 이야기를 거리낌 없이 한다”고 지적했다. 또 “건설기계 사업은 미국 관세와 초대형 경쟁업체의 시장 잠식으로 어려운 상황”이라며 “정유·석유화학 사업도 상반기 유가와 정제 마진 하락으로 쉽지 않은 시간을 보내고 있다”고 분석했다.

정 회장은 “이런 위기가 처음은 아니다”며 “1972년 울산조선소 기공식 후 숱한 어려움이 있었고 그때마다 우리는 ‘당장 할 수 있는 것’에 집중했다”고 강조했다. 이어 “수많은 가능성 속에서 할 수 있는 일을 찾아내고 전력을 다해 실행해서 결국 ‘우리만이 해낼 수 있는 것’을 만들어냈다”며 “지금 우리가 이 자리에 있을 수 있는 것은 어려움을 극복한 경험과 그 DNA 덕분이라고 믿어 의심치 않는다”고 말했다.

정 회장은 위기 극복을 위해 인공지능(AI)과 자율운항 등 신사업을 적극 추진할 것이라고 강조했다. 조선 사업에 대해서는 “디지털, AI 기술을 활용해 FOS (Future of Ship yard)라는 우리만의 조선소 디지털 전환을 이끌어 나가면서 중국과의 원가 경쟁력 차이를 줄여갈 가능성이 보이기 시작했다”고 설명했다. 그러면서 “지정학적 상황을 활용한 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트를 통해 새로운 시장도 적극 개척해 나가고 있다”고 덧붙였다.

건설기계 사업과 관련해선 “인도, 브라질, 호주 등 신시장 개척에도 더 적극적으로 나서야 한다”며 “경기침체 영향을 상대적으로 덜 받는 광산용 장비 시장도 추가 시장 진입을 위한 노력을 계속하겠다”고 말했다.

정유·석유화학 사업과 관련해선 “국내 경질유 시장 축소에 대비해 해외시장 진출을 가속화하고 순환·바이오 등 친환경 제품과 윤활유·발전 등 새로운 사업을 계속 발굴할 것”이라며 “석화 사업은 공정 전반에 걸쳐 투입원료, 운전조건, 스팀·에너지 밸런스 등을 최적화하는 지속적인 혁신 활동을 통한 원가 개선이 필요하다”고 분석했다.

전력기기 사업에 대해선 “다시 불황이 찾아왔을 때 과거와 같은 엄중한 상황이 되풀이되지 않도록, 지금 미래를 위한 투자와 준비를 철저히 해두어야 한다”며 “특히 이번 기회에 경기사이클 영향을 덜 받는 배전 사업의 경쟁력을 제고해야 한다”고 주문했다. 그러면서 “울산에서 추진 중인 고압차단기와 변압기 공장 증설, 초고압직류송전(HVDC), 에너지저장장치(ESS) 등 신성장 사업들도 HD현대일렉트릭이 더 상장할 수 있는 기반이 될 것”이라고 덧붙였다.

한편, 정 회장은 경영 일선에서 물러난 권오갑 명예회장에 대해서는 “정말 어려운 시기를 훌륭하게 이끌어 주셨다. 이 자리를 빌려 진심으로 감사드린다”고 말했다. 한영대 기자