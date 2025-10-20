[헤럴드경제=이태형 기자]한국보건복지인재원은 ‘의료AI 보건의료인 직무교육사업’의 교육 운영기관으로 선정된 삼성서울병원이 20일 서울 강남구 본관 대강당에서 ‘제2회 의료AI 심포지움’을 개최했다고 밝혔다.

인재원은 지난 9월부터 의료AI 분야의 전문 인재양성을 목표로, 삼성서울병원, 서울대학교병원, 서울아산병원, 중앙대학교광명병원과 함께 보건의료인 대상 직무교육사업을 추진하고 있다.

그중 삼성서울병원은 AI 연구역량과 데이터 인프라를 기반으로 현장 실무 중심의 교육과정을 개발·운영하며, 병원 내 전 직군을 대상으로 AI 활용 역량 강화를 이끌고 있다.

특히, 삼성서울병원 데이터사이언스연구소 AI연구센터를 중심으로 병원 내 AI 교육 생태계를 구축하고, 학습·성과 관리 체계를 마련해 AI 기초이론부터 임상실습·프로젝트 수행까지 직군직능별 5단계 교육단계를 통해 의료 데이터 분석·생성형 AI·의료영상 인식 등 실습 기반 교육을 강화하는 의료AI 인재양성의 거점병원 역할을 수행하고 있다.

이런 교육사업의 일환으로 열린 이번 심포지엄은 의료AI 기술이 의료현장에 미치는 변화와 향후 발전방향을 공유하기 위해 마련됐다.

인재원 김양우 교수의 ‘의료AI 보건의료인 직무교육사업 추진방향 및 전망’에 대한 강연을 시작으로 AI 기반 헬스케어 서비스, 임상 적용사례, 의료AI 연구성과와 윤리 이슈 등 다양한 세션이 진행됐다.

배남영 인재원 원장 직무대행은 “삼성서울병원이 의료현장의 요구를 반영한 실무형 교육을 주도하면서 의료AI 교육의 실질적 모델을 제시하고 있다”라며 “이번 심포지엄을 계기로 병원·산업·정책이 함께 성장하는 의료AI 인재양성 체계를 확산시켜 나가겠다”라고 말했다.