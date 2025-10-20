부산경찰, 아동학대 혐의로 입건·조사

[헤럴드경제=한지숙 기자] 등굣길에 초등학생 9명을 태우고 학교가 아닌 다른 길로 향한 70대 사설 통학차량 기사가 불구속 입건됐다. 평소와 다른 길로 가는 차를 수상히 여긴 한 탑승 학생이 부모에게 연락하면서 경찰 신고가 이뤄졌다.

19일 부산경찰청은 아동학대 혐의로 70대 운전기사 A씨를 불구속 입건해 조사하고 있다.

A씨는 지난 16일 오전 8시쯤 부산 진구의 한 아파트 단지 앞에서 초등학생 9명을 태웠다. 이어 당시 목적지인 초등학교가 아닌 평소와 다른 길로 차를 몰았다.

학생들은 이를 부모에게 알렸고, 신고받은 경찰은 동래구 안락동에서 해당 차량을 발견해 운행을 중단시켰다.

이 사건으로 정신적 충격을 받은 일부 학생은 현재 병원 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

A씨는 경찰 조사에서 궂은 날씨로 인해 길을 착각했다는 취지로 진술했다. A씨는 지난 3월부터 해당 차량을 운행한 것으로 파악됐다.

경찰은 기사가 목적지와 다른 경로로 운행한 경위를 파악하고 고의성 여부를 조사하고 있다.