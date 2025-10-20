[헤럴드경제=민성기 기자] 진중권 광운대 특임교수는 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령을 면회한 것에 대해 “더불어민주당만 신이 났다”고 밝혔다.

진 교수는 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “(장 대표) 본인은 대표에 당선되기 위한 전술로 ‘윤 어게인’ 세력을 이용한 것뿐이라고 믿겠지만, 그게 그렇게 간단한 문제가 아니다”라며 이같이 밝혔다.

진 교수는 “당선되는 과정에서 중도층과 합리적 보수는 국민의힘과 척지게 됐으니, 그에게 남은 것은 오직 ‘윤 어게인’ 세력뿐”이라며 “이제 와서 중도로 노선을 전환한들, 이미 당 대표 선거에서 그의 본색을 알아차린 중도나 합리적 보수층이 이 기회주의자의 진심(?)을 믿어줄 리 없고, 강성 지지층은 그가 중도로 가도록 운신의 폭을 허락할 만큼 유연하지 않다. 그러니 망하는 길인 줄 빤히 알면서도 계속 그 길로 갈 수밖에”라고 주장했다.

그는 “이제 와 노선을 바꾼들, 마지막 남은 유일한 지지층마저 등을 돌릴 일만 남게 된다. 그 경우 혼자 하늘에 떠서 지도체제가 무너질 것”이라며 “내년 지방선거에 대형 악재가 될 거라는 것을 빤히 아는데도 굳이 면회를 간 것은, 면회를 가서 들어먹을 욕보다 면회를 안 가서 들어먹을 욕이 자기에겐 더 부담스럽다는 얘기”라고 분석했다.

또 “당 대표 선거에서 그쪽 표 좀 먹으려고 ‘대표 되면 면회가겠다’고 약속을 해놨으니, 이제 와서 입 씻기도 곤란하다”며 “선거를 치러야 할 당대표의 처지를 호소해봤자 씨알도 안 먹힌다. 강성 지지층은 원래 ‘꼴통’들이라 전략적 사고, 전술적 유연성, 이런 것이랑은 거리가 멀다”고 지적했다.

이어 “아무튼 민주당만 신이 났다”며 “김현지, 백해룡, 양평 공무원 사건 등 악재가 쌓여가던 차에 제1야당 대표가 숨통을 터줬다”며 “(민주당은) 설사 지지율 떨어지더라도 그 표가 절대 국힘에 갈 리 없을 것이라는 확신이 있다. 그래서 저렇게들 막 나갔고, 앞으로도 막 나갈 수 있는 것”이라고 했다.

앞서 장 대표는 지난 17일 서울구치소에 수감 중인 윤 전 대통령을 면회했다고 밝혔다.