부산 차이나타운 문화 축제 방문객 글 화제 “술 취한 사장 욕설, 시비 걸며 행패”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 19일 폐막한 부산 차이나타운 문화축제를 둘러싸고 잡음이 일고 있다. 한 방문객이 값 비싼 음식에 실망해 업주에게 항의했다가 사과가 아닌 욕설과 위협을 들었다고 주장하면서다.

20일 부산 동구에 따르면 지난 17~19일 부산역과 초량 차이나타운 일대에선 제22회 부산차이나타운 문화축제가 열렸다.

부산 최대 화교 거주지인 차이나타운은 작은 상하이로도 불리우며 이색적인 볼거리와 맛으로 한·중 문화 가교 역할을 톡톡히 해 온 곳이다.

축제 방문객 A씨는 지난 19일 한 온라인 커뮤니티에 “부산 차이나타운 ‘2만2000원 꿔바로우’ 10조각 논란, 술 취한 사장 욕설·행패”라는 내용의 글과 사진을 올려 논란의 불씨를 지폈다.

A씨는 “가족들과 함께 부산 차이나타운 축제에서 한 화교 중식점에서 꿔바로우 2만2000원짜리를 시켰는데 사진처럼 나왔다”며 “몇 개인지 세어봤을 때 10조각이었는데 한 조각에 2200원짜리 꿔바로우다”라고 적었다.

꿔바로우는 얇게 썬 돼지고기를 감자 전분에 튀겨 새콤달콤한 소스를 부어 만든 중국 요리다. 공유된 사진을 보면 한 접시에 담긴 꿔바로우는 양이 적어 보인다.

A씨는 “너무 어이가 없어서 식당에 물어보니 ‘2만2000원짜리 꿔바로우 맞다. 왜 불만이냐’고 하며 술에 취한 사장이 반말과 욕을 하며 행패를 부렸다”면서 “술 취한 사장이 저를 때리려고 하자 (저의) 어머니가 말리는 와중에 사장이 밀어서 넘어질 뻔했다”고 주장했다.

이어 “식사 중 위협을 당해 불안한 마음에 제대로 식사하지 못했다”면서 “(사장의) 아들 분이 전액 환불을 해주셨지만, 술 취한 사장은 계속 시비를 걸며 저희 테이블에 와서 행패를 부렸다”고 했다.

그러면서 “요즘 K-축제에서 호구 당하는 사례가 많은데 직접 겪어보니 호구 당하는 것 뿐만 아니라 욕설과 위협까지 받아 정말 기분이 좋지 않은 축제였다”고 덧붙였다.

A씨는 해당 중국집의 메뉴 가격 표시판도 사진으로 찍어 올렸다. 널리 인기있는 탕수육이 2만 2000원, 깐풍육 2만 2000원, 깐풍새우 3만 2000원, 류산슬 3만 2000원 등이다. 자장면은 5000원, 짬뽕은 7000원이다.

한국소비자원의 가격 정보 종합포털 ‘참가격’ 조사 결과 올해 8월 기준 서울 지역 자장면 한 그릇 가격이 7577원으로 서울 외식 체감 물가에 미뤄보면 자장면을 5000원에 판매한 해당 식당이 바가지를 씌웠다고 보기엔 애매하다.

실제 해당 게시글을 접한 누리꾼들이 남긴 반응엔 “꿔바로우는 원래 양이 적다. 너무 적지는 않아 보이는데” “10조각이면 많이 나온 거 아닌가” 등 바가지라고 보기엔 무리라는 지적도 있었다.

그러나 상당수 누리꾼들은 “음식 양은 적고 가격은 비싸서 축제 가 봐야 기분만 잡친다” “음식 양을 떠나 기본 인성이 안 되어 있는 가게다” “일본이나 베트남, 태국, 필리핀으로 가는 이유가 있지” “욕설, 모욕에 폭행으로 신고하지 그러셨냐” 등 비판을 쏟아냈다.

축제의 계절 가을…지역 축제 바가지 요금 불만 쏟아져

축제의 계절 가을에 이처럼 지역 축제와 관련한 논란은 끊이지 않고 터져나온다.

앞서 지난 13일 같은 온라인 커뮤니티에선 ‘제주 탐라문화제 4000원짜리 김밥’이라는 글이 올라 와 시끄러웠다. 글 작성자는 제주 탐라문화제 현장에서 판매된 ‘4000원짜리 김밥’ 사진을 찍어 공유했는데,사진 속 김밥은 단무지와 계란지단, 당근 몇 조각이 보일 뿐 밥과 단무지가 전부이다시피한 모습이다.

지난 14일에는 경남 진주의 진주 남강 유등축제에서 판매된 1만원짜리 닭강정 세트 가격이 온라인 상에서 논란이 됐다. 한 축제 방문객이 소셜미디어(SNS)에 “1만원을 주고 닭강정을 샀는데, 받아보니 어이가 없었다”면서 올 사진이 빠르게 확산하며 관심을 모았다.

사진 속에는 말라붙은 닭강정 몇 조각과 부서진 감자튀김 6~7개가 손바닥만 한 용기에 담겨 있었다. A씨는 “언제 튀겼는지도 모를 만큼 차갑고 눅눅했다”며 “밑에는 알새우칩까지 깔려 있었다”고 불만을 적었다.

이후 논란이 되자 진주시는 해당 메뉴를 판매한 푸드트럭에 대해 ‘원 스트라이크 아웃’ 원칙에 따라 즉시 퇴출 조치했다.

고질적인 지역 축제 바가지 요금 문제는 중앙 정부가 나서서 해결해야할 과제로도 여겨졌다.

지난달 2일 제 40차 국무회의에서 이재명 대통령은 지역 관광지의 바가지 요금 관행을 겨냥해 “사소한 이익을 얻으려다 치명적 타격을 받는다”고 경고했다. 이 대통령은 “과거와 다르게 유튜브로 뜨면 확산 속도 빨라서 치명적이다. 그걸 자율적 사항이라고 방치하기엔 공공에 대한 피해가 너무 크다”면서 “한류 덕분에 내국인의 지방 관광을 활성화해야 하는데 자영업자의 가끔 사고(바가지 문제)가 있다”고 꼬집었다. 그러면서 “자본주의 시장경제라 ‘비싸게 받겠다는데 어쩔 것인가’라고 하면 그만인가”라며 “여기에 대해 연구해서 대책을 만들어야 할 것”이라고 강조했다.