호빵·어묵·군고구마 등 라인업 확대…행사도

[헤럴드경제=신현주 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 지난 19일 동절기 카테고리 매출이 직전 주 일요일 대비 두드러지게 증가했다고 밝혔다.

GS25에 따르면 이날 군고구마(175.6%), 즉석어묵(111.2%), 꿀음료(68.1%), 한방음료(54.5%), 핫아메리카노(20.6%), 핫팩(587.3%), 방한용품(257.3%) 등 매출이 크게 신장했다.

특히 카페25는 ‘핫 아메리카노’를 찾는 고객 비중이 늘었다. 지난 12일 일요일 기준 핫아메리카노와 아이스아메리카노의 판매 비중은 각각 46%와 56%였지만 19일에는 따뜻한 아메리카노가 62%로 14%포인트 늘었다.

GS25는 동절기 상품 가짓수를 늘리고 관련 행사를 진행한다. 대표 겨울 간식인 호빵은 이달 15일 단팥·꿀고구마 호빵을 시작으로 22일부터 야채∙피자 호빵을 추가 출시하며 본격 판매에 나선다. 10~11월에는 GS Pay로 번들 구매 시 1+1 혜택을 제공한다.

즉석어묵도 판매한다. 이달 말까지 ‘고래사 오리지널 접사각’과 신제품 ‘봉어묵’은 1+1 행사로 1000원 상품을 개당 500원에 선보인다. 매운접사각·부산명물물떡(1000원)과 더블접사각·모둠어묵(1600원) 등 프리미엄 라인업도 운영한다.

군고구마는 지난달 출시된 가성비 상품 ‘한입 군고구마(80g)’에 이어 올해 수확한 햇고구마를 선보인다. 고구마는 베니하루까 품종으로 10~11월에는 담백하고 포슬포슬한 식감의 햇고구마로 운영된다.

카페25는 핫 아메리카노 1000원 판매 전략을 이어간다. GS25는 지난 3월부터 물가 안정 취지로 기존 1300원이었던 핫 아메리카노 가격을 1000원으로 낮춰 운영하고 있다.

이정수 GS리테일 카운터FF팀 MD는 “급격히 떨어진 기온으로 호빵, 군고구마, 즉석어묵 등 따뜻한 간식과 보온 관련 상품을 찾는 고객이 크게 늘었다”라며 “찬바람 시즌에 맞은 알찬 행사와 동절기 상품 확대를 통해 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.