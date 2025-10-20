계좌 연결 시 최고 연 3.5% 통장 최고 연 7.5% 금리 제공 적금도 가입고객에 갤럭시 폴드7 등 경품

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 삼성전자의 새로운 간편결제 서비스인 ‘삼성월렛 머니·포인트’의 금융서비스 운영 사업자로 단독 선정됐다고 20일 밝혔다.

우리은행은 삼성월렛 머니·포인트 서비스 출시에 맞춰 전용 예금상품을 출시한다. 삼성월렛 머니·포인트는 은행 계좌 연결이나 충전을 통해 실물 카드 없이 삼성 갤럭시 스마트폰으로 간편하게 결제할 수 있는 서비스로 결제할 때마다 자동으로 쌓이는 포인트를 다시 결제에 사용할 수 있다.

우선 ‘삼성월렛머니 우리 통장’은 입출금이 자유로운 예금으로 200만원 한도 내에서 최고 연 3.5% 금리를 제공한다. 기본금리는 연 0.1%이며 삼성월렛 머니 서비스를 연결하면 ▷가입 후 1년간 연 2.4%포인트 ▷연말까지 가입 시 연 1.0%포인트의 우대금리가 추가된다. 삼성월렛 애플리케이션에 연결된 우리은행 모바일 웹을 통해 선착순 20만명까지 가입할 수 있다.

월 최대 납입한도 30만원의 자유적립식 예금인 ‘삼성월렛머니 우리 적금’도 내놨다. 삼성월렛 머니·포인트의 연결계좌를 우리은행으로 지정한 고객에 한해 ‘우리WON뱅킹’ 앱에서 선착순 10만명까지 최고 연 7.5% 금리로 가입할 수 있다. 기본금리는 연 2.5%이며 ▷삼성월렛 머니 3회 이상 충전 시 연 2.0%포인트 ▷삼성월렛머니 우리 통장 보유 시 연 1.0%포인트 ▷최근 6개월 내 우리은행 예·적금 및 청약상품 미보유 시 연 2.0%포인트의 우대금리를 적용한다.

우리은행은 연말까지 삼성월렛 머니 고객 이벤트를 진행한다. 응모 고객에게 선착순으로 최대 1만8000머니(20만명)를 제공하며 1회 이상 충전 시 최대 2만머니(20만명)를 준다. 삼성월렛머니 우리 통장 및 적금을 모두 가입한 고객 중 100명을 추첨해 갤럭시 폴드7·플립7·울트라 워치 등을 증정한다.

삼성전자와 함께 삼성월렛 머니·포인트 신규 가입 시 ▷최대 3000포인트 ▷첫 결제 시 3000포인트 ▷우리은행 계좌로 충전 결제 시 결제금액의 1.5%포인트 추가 적립 등의 혜택도 제공한다.

우리은행 관계자는 “삼성전자와의 이번 협력을 통해 국내 간편결제 시장에 새로운 기준을 제시할 것”이라고 전했다.