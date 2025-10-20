[헤럴드경제=양대근 기자] 진에어가 필리핀 주요 노선의 항공 운임 할인 프로모션을 실시한다고 20일 밝혔다.

이번 프로모션은 2026년 1월 19일까지 진행되며, 탑승 기간은 21일부터 내년 3월 28일까지다. 대상 노선은 인천~세부, 보홀, 클락과 부산~세부 4개 노선으로 최대 35% 할인을 제공한다.

할인 운임은 진에어 홈페이지 및 웹, 앱에서 해당 노선 예약 단계에서 프로모션 코드를 입력하면 자동으로 적용되어 표출된다.

필리핀은 따뜻한 날씨 덕분에 겨울철이 다가올수록 수요가 높아지는 대표 휴양지다. 진에어는 이번 프로모션의 테마를 ‘필리핀 삼국지’로 선정하고 세부, 보홀, 클락 각각의 매력을 소개했다.

먼저 세부는 아름다운 바다를 중심으로 다채로운 해양 액티비티를 즐길 수 있다. 리조트 휴양시설과 도심 인프라도 동시에 갖추고 있어 가족 단위 여행객이 찾기도 좋다. 유네스코 세계지질공원으로 지정될 만큼 청정 자연을 자랑하는 보홀은 호핑투어, 스킨스쿠버 등 자연 속 모험을 선호하는 여행객에게 인기가 높다. 마지막으로 클락에서는 골프, 워터파크, 푸닝 온천 등 레저와 관광을 모두 경험할 수 있다.

진에어는 “필리핀관광부와의 함께 가을과 겨울철 필리핀 여행을 계획하고 있는 고객들을 위해 이번 프로모션을 마련하게 됐다”며 “이번 기회를 통해 가족, 연인, 친구와 함께 따뜻한 필리핀 여행을 계획해보시길 바란다”고 말했다.

한편, 진에어는 2010년 10월 인천~클락 노선에 정기 노선 운항을 시작하며 국내 LCC 중 가장 먼저 필리핀에 진출했다. 이후 2011년 인천~세부, 2015년 부산~세부·클락, 지난해 7월 인천~보홀 등 지속적으로 하늘길을 넓히며 15년간 필리핀 여행의 대중화를 이끌어왔다. 특히 클락 노선은 합리적인 운임과 안정적인 운항을 통해 관광객을 비롯해 어학연수, 교민 수요 등의 유치에 크게 기여했다.

아울러 현재 인천~클락 노선에서는 기본 위탁 수하물 15kg에 초과 수하물 5kg를 추가해 총 20kg까지 무료로 이용할 수 있는 프로모션을 진행중이다. 골프백을 가지고 클락을 찾는 레저 여행객에게 도움이 될 것으로 기대된다. 관련 프로모션 기간 및 기타 자세한 내용은 진에어 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.