승무원 4명은 무사히 탈출 사고 난 활주로 임시 폐쇄

[헤럴드경제=김수한 기자] 20일 홍콩국제공항에서 화물기가 착륙 도중 활주로를 이탈, 지상에 있던 차를 들이받아 차 탑승자 1명이 사망하고 1명이 다쳤다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 이날 오전 4시께 홍콩국제공항에서 아랍에미리트(UAE) 두바이 출발 에미레이트 항공 EK9788 화물기가 착륙 도중 활주로를 벗어났다.

항공기는 지상 지원 차를 들이받은 뒤 기체 일부가 바다에 빠졌다고 경찰 관계자는 전했다. 사고기 기종은 보잉 747이다.

이 사고로 차에 타고 있던 인원 중 30세 남성 1명이 그 자리에서 사망했고 41세 남성 1명이 다쳐 병원으로 이송됐다. 부상자 상태는 알려지지 않았다.

항공기 승무원 4명은 모두 무사히 탈출했다.

항공기가 제때 서지 못하면서 공항 북쪽 활주로를 벗어났고 초기 보고에 따르면 항공기가 차를 들이받아 바다로 밀어 넣은 것으로 추정된다.

이번 사고로 북쪽 활주로는 임시 폐쇄됐다.

구조 및 수색 작업을 위해 헬리콥터가 투입됐다.