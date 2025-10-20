임직원·상원초 재학생 및 가족 참여 생태숲 조성 체험∙생물다양성 교육 활동 펼쳐

[헤럴드경제=양대근 기자] 현대글로비스는 지역과 함께하는 사회공헌활동의 일환으로 서울 상원초등학교 재학생 및 가족들과 생태숲 체험활동을 실시했다고 20일 밝혔다.

지난 18일 현대글로비스 임직원과 가족들은 소셜벤처 트리플래닛이 경기 이천시에서 운영하는 스마트팜 에어돔(온실)에서 상원초 재학생 및 가족들과 생태숲 조성 체험활동 시간을 보냈다.

서울 상원초는 지난해 현대글로비스가 조성한 ‘현대글로비스 생태숲 1호’의 주인공이다. 학생들이 직접 설계공모전에 참여해 디자인한 약 50㎡(15평) 규모 유휴부지 생태숲에 미선나무, 제주산버들, 부채붓꽃 등 우리나라 자생식물을 심고 가꿔 나가고 있다.

가을을 맞아 한데 모인 현대글로비스 임직원과 상원초 재학생 가족들은 파초일엽 분갈이, 씨드볼(흙과 씨앗을 섞어 공 형태로 만든 것) 만들기 체험을 하며 한반도 자생식물을 탐구하는 시간을 가졌다.

인근 야외 생태숲에선 함께 정원을 가꾸고 초등생 눈높이에 맞춘 생물다양성 교육도 진행해 환경보호 의식을 높이는 계기를 마련했다.

현대글로비스 관계자는 “학생들과 우리나라 자생식물을 함께 가꾸며 자연보호에 대해 다시금 관심을 가질 수 있는 기회를 마련했다”며 “앞으로도 생물다양성 보존을 위한 기업의 사회적 책임을 다하면서 지역사회와 함께 성장해 나가겠다”라고 말했다.

현대글로비스는 서울 상원초를 비롯해 광양 옥룡초, 당진 당산초, 울산 미포초에 생태숲을 조성하는 등 생물다양성 보전을 위한 노력을 사업장 인근 지역사회와 함께하고 있으며 이를 더욱 확대해 나갈 계획이다.