온라인 부문 거래액 5년만에 60% 증가 500억 투자 물류센·EQL 조기 안착 주효

[헤럴드경제=전새날 기자] 현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬은 연간 온라인 부문 거래액이 올해 처음 4000억원을 돌파할 것으로 전망된다고 20일 밝혔다.

온라인 전용 자동화 물류센터 건립 등 ‘과감한 투자’와 고객별 세분화된 ‘전문몰 전략’, 2030 고객을 겨냥한 신규 온라인 편집숍 ‘EQL’ 안착 등이 성장을 견인했다는 분석이다.

먼저 500억원을 투자해 지난 2022년 선보인 ‘스마트허브 e비즈’가 밑거름이 됐다. 이는 한섬이 국내 패션업계 최초로 선보인 온라인 전용 자동화 물류센터다. 연간 처리 물량은 1100만건으로 기존 물류센터 대비 3배 이상 늘렸다. 최대 92만벌의 의류를 보관할 수 있다.

한섬 관계자는 “의류는 물류 효율화가 까다로운 분야지만, 선제적으로 단행한 스마트허브 e비즈 투자를 통해 차별화된 경쟁력을 갖출 수 있었다”며 “당해 영업이익이 1021억원이었던 것을 고려하면 한 해 영업이익의 절반에 달하는 금액의 투자였다”고 설명했다.

고객 주문부터 제품 발송까지 걸리는 시간은 기존 대비 절반 가까이 줄었다. 무인운반로봇 등 자동화 시스템을 도입해 오배송 건수도 80% 이상 줄었다. 이는 구매전환율과 재구매율을 끌어올렸다. 스마트허브 e비즈 가동 이후 구매전환율과 재구매율은 각각 20%, 30% 이상 증가했다.

‘전문몰 전략’도 두드러졌다. 한섬은 자사 브랜드 전문몰 ‘더한섬닷컴’을 시작으로 해외패션 전문몰 ‘H패션’, 2030 고객 겨냥 모바일 편집숍 ‘EQL’ 등 세 개의 전문몰을 운영 중이다. 각 채널은 타깃 고객을 겨냥해 맞춤형 특화 전략을 구사한다. 국내 패션업계에서 한섬처럼 타깃 고객군별 맞춤 큐레이션 및 마케팅 전략을 운영하는 사례는 드물다.

온라인 편집숍 ‘EQL’는 조기 안착에 성공했다. 지난 2020년 2030 영고객을 타깃으로 론칭한 EQL은 2022년 더현대 서울, 2023년 성수동에 각각 오프라인 매장을 내고 접점을 확대하고 있다. 특히 성수동에 오픈한 ‘EQL GROVE’ 매장은 첫 달 방문객이 10만명을 돌파했다.

EQL의 성공은 2030 신규 고객의 유입으로 이어졌다. EQL 구매 고객 중 80%가 30대 이하다. 충성 고객을 의미하는 재구매율도 업계 최고 수준인 60%에 달한다.

한편 한섬은 온라인 사업 전개 10주년을 기념해 오는 23일까지 성수동 EQL GROVE 매장에서 ‘더 코트 클럽’ 팝업스토어를 진행한다. 타임, 마인, 시스템, 더캐시미어 등 한섬의 대표 브랜드의 팝업 단독 제품을 선보인다. 방문 고객 전원에게는 사은품을 증정한다.

여유정 한섬 온라인담당 상무는 “국내 온라인 패션 시장은 글로벌 패션 기업 진출 등으로 경쟁이 치열하다”며 “앞으로도 온·오프라인을 연계한 차별화된 서비스를 선보이며 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.