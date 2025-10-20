25일 오후 3시부터 봉천로 일대(낙성대역 1번~4번 출구 뒤편) 제3회 낙낙별길 개최 ▲별길 라이브 스테이지 ▲별길 포차 ▲별길 웰니스존 등 ‘별길 테마’ 담은 다채로운 축제 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 25일 지하철 2호선 낙성대역 1번 출구부터 4번 출구까지 이어지는 봉천로 일대에서 ‘낙성대 별길 축제-낙낙별길’을 개최한다.

올해로 3회째를 맞는 ‘낙낙별길’은 ‘즐거움으로 상권을 두드린다(Knock)’는 의미를 담았다. 구는 낙낙별길을 통해 가을 축제의 즐거움을 선사하며 지역 골목상권에는 활력을 불어넣어 지역주민과 상인이 함께 어울리는 화합의 장을 만든다는 방침이다.

축제가 열리는 낙성대역 인근 봉천로 일대에는 ▲별길 라이브 스테이지 ▲별길 포차 ▲별길 웰니스존 ▲별길 휴식존 ▲별길 스탬프 투어 등 다양한 축제 공간과 콘텐츠가 마련된다.

‘별길 라이브 스테이지’에서는 관내 예술인들의 버스킹과 버블 매직쇼, 감미로운 트로트 가수 무대 등 열정적인 거리 공연이 펼쳐질 예정이다. 아울러 주민 누구나 가수가 되어보는 ‘주민 노래방’을 함께 운영해 방문객들의 흥을 한층 더 돋울 것으로 구는 기대한다.

‘별길 포차’에는 낙성대 별길 대표 맛집들이 한자리에 모여 다채로운 먹거리를 제공해 주민들과 방문객들의 입맛을 사로잡을 예정이다.

건강을 테마로 한 ‘별길 웰니스존’에서는 에어바운스 스포츠(축구,농구)와 건강 진단 부스를 체험해 볼 수 있어, 축제를 즐기는 틈틈이 건강도 챙길 수 있다.

행사장 중앙에는 방문객들이 잠시 쉬어가며 여유를 즐길 수 있는 ‘별길 휴식존’이 마련된다. 구는 인디언 텐트와 잔디 매트를 구비해 캠핑장에 놀러와 휴식하는 분위기를 조성한다는 방침이다.

구는 축제 내 ‘별길 스탬프투어’를 진행해 방문객은 축제 내 다양한 부스를 방문해 즐긴 후 도장을 찍어 제출하면 소정의 사은품도 받을 수 있다.

한편 낙낙별길은 골목상권 상인회와 주민자치회 등 지역주민이 참여한 ‘민관 축제추진단’이 기획부터 운영까지 축제 전반에 참여해 ‘주민 참여형 골목상권 축제’로 자리매김했다. 아울러 축제가 열리는 약 200m 구간에 경관조명을 설치해 축제 분위기를 한층 더 고조시킨다. 이색 포토존도 마련해 축제 방문객에게 특별한 추억을 선사할 계획이다.

제3회 낙낙별길은 오는 25일 오후 3시부터 9시까지 개최되며, 원활한 행사 진행과 안전사고 예방을 위해 오전 8시부터 오후 11시까지 축제 구간 내 차량 통행이 전면 통제된다.

박준희 구청장은 “낙낙별길은 지역 예술과 문화, 상권이 어우러진 관악구 대표 상권 축제 중 하나”며 “골목상권과 지역 경제에 활력을 더해줄 이번 낙성대 별길 축제에 오셔서 소중한 사람들과 색다른 가을의 추억을 만들어 보시기 바랍니다”고 말했다.