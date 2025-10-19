[헤럴드경제=함영훈 기자] 국내 교회 1000여명은 18일 오전 11시부터 오후 3시까지 서울 광화문 이스라엘대사관 근처에서 평화행진을 벌였다.

전쟁 희생자를 위로하며 평화를 기원하는 이번 집회에는 바락 샤인(Barak Shine) 주한이스라엘 부대사도 참석했다.

19일 주한이스라엘대사관에 따르면, 바락 샤인은 “오늘 우리는 최근 가자지구에서 휴전이 성사된 이후 이 자리에 모였다. 이번 집회는 지난 2년간 상상할 수 없는 환경에서 억류되어 있던, 마지막 생존 이스라엘 인질들의 귀환을 축하하기에 매우 시의적절한 자리이다. 이스라엘과 한국은 오랜 우호관계를 유지해 왔다. 또한 양국은 자유민주주의의 가치에 기반하여 생명, 자유, 평화에 대한 깊은 존중을 공유하고 있다. 변함없는 우정에 진심으로 감사드린다”라는 뜻을 밝혔다.

행사는 ‘이스라엘을 사랑하는 단체 연합’, ‘대한민국 국가기도제단’, ‘이스라엘사랑 국민연대’ 주도로 진행됐고, 주한이스라엘 대사관이 관련 소식을 전했다.