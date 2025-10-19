[헤럴드경제=김벼리 기자] 해군이 미국으로부터 협동교전능력(CEC) 도입을 타진했으나 미 해군 측이 거절했다. 합동교전능력은 이지스함 핵심 체계 중 하나다.

19일 해군에 따르면 해군은 지난해 미 해군 측에 북한 위협 대응을 위해 정조대왕급 이지스함 확보 등을 추진 중이라며 합동교전능력의 수출 가능성을 검토해달라고 요청했다.

하지만 미 해군은 미 정부의 수출통제와 기술이전 정책은 한국에 대한 합동교전능력 수출을 지원하지 않는다며 거절했다. 앞서 호주와 일본은 이지스함에 합동교전능력을 탑재했던 것과는 대조적이다.

이와 관련해 해군 관계자는 “증대되는 대공 위협에 대비하기 위해 다양한 방법을 강구 중”이라며 “미 CEC와 유사한 체계인 한국형 해상통합방공체계를 국내 개발 전투함에 탑재토록 추진 중”이라고 설명했다.

이어 “미 이지스함 CEC 확보와 국내 개발 해상통합방공체계와의 연동 등에 대해서는 한미 간 지속해서 협조, 논의 예정”이라고 덧붙였다.