[헤럴드경제=김벼리 기자] 월요일인 20일 찬 공기가 남쪽으로 내려오면서 아침 기온이 한 자릿수대로 떨어지겠다. 바람이 강하게 불며 체감온도도 낮아지겠다.

19일 기상청에 따르면 아침 최저기온은 2∼15도, 낮 최고기온은 12∼22도로 예보됐다.

새벽부터 오전 사이 강원 북부 높은 산지(해발고도 1200ｍ 이상)에는 비가 눈으로 바뀌어 내리면서 1㎝ 안팎의 첫눈이 오는 곳이 있겠다.

강원 영동은 새벽부터, 경북 동해안·경북 북동 산지는 오전부터, 경남권 동부는 늦은 오후부터 비가 내리겠다.

예상 강수량은 강원 영동 10∼50㎜, 경북 북부 동해안·경북 북동 산지 5∼30㎜, 부산·울산·경남 동부 내륙·경북 남부 동해안·울릉도·독도 5㎜ 안팎이다.

일부 경기 내륙, 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 전북 동부 높은 산지에 서리가 내리는 곳이 있겠다. 일부 경기 북부 내륙과 강원 북부 내륙·강원 산지에는 얼음이 어는 곳이 있겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼4.0ｍ, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5∼5.5ｍ, 서해 1.5∼4.0ｍ, 남해 1.0∼4.0ｍ로 예상된다.