[헤럴드경제=장연주 기자] 한 친구가 자신이 받은 축의금의 절반도 안되게 결혼식 축의금을 냈다는 사연이 전해져 눈길을 끈다. 결혼식장 요금이 비교적 저렴한 비수기에 결혼을 했다는 것이 그 이유였는데, 직장인들은 직장 동료 결혼식 적정 축의금으로 10만원이 적당하다는 의견을 갖고 있는 것으로 조사됐다.

19일 각종 온라인 커뮤니티에는 ‘비수기’에 결혼했다고 축의금을 적게 낸 친구가 있어 황당하다는 사연이 뒤늦게 재조명됐다.

자신을 30대 중반이라고 밝힌 A씨는 지난 5월 직장인 온라인 커뮤니티 블라인드에 “저는 비수기에 결혼했다. 상대적으로 결혼을 늦게 하는 편이기에 친구들이 다 결혼했다”는 글을 올렸다.

그는 “다행히 아내가 식장에 관심이 없어서 홀도 가장 저렴한 곳이어서 돈을 많이 아꼈다”고 했다.

그러자 청첩장을 받은 몇몇 친구들은 “이 정도 홀에, 이 날짜면 70만원도 안했겠다”, “왜 하필 이 날짜냐”, “오는 사람들에게 대접한다는 걸 생각하라” 등 핀잔을 줬다고 한다.

그는 이어 “결혼식이 끝나고 축의금을 정산하다 보니 내가 줬던 금액의 절반도 안준 친구가 있더라”며 “사정이 있겠거니 하고 넘어갔는데, 건너 건너 들어보니 본인은 성수기에 비싼 곳에서 했는데 나는 싼 곳에서 했으니 그 정도가 맞는 거 같아서 그랬다고 한다”고 토로했다.

A씨는 “저는 축의금을 동창과 친한 친구들에게 50만~100만원 선으로 하는 편이다. 나름 우정의 표시이기도 하고 진중한 마음을 표현할 때가 그때뿐이라 그렇다”고 섭섭함을 나타냈다.

그러면서 그는 “결혼하면 인간관계 다시 생각해 본다는 걸 이때 느꼈다”며 씁쓸해했다.

한편, 직장인들이 생각하는 동료 결혼식 적정 축의금은 ‘10만원’이라는 조사결과가 나왔다.

취업포털 인크루트가 올 5월 직장인 844명을 대상으로 1인 기준 결혼식에 참석해 식사까지 한다는 가정하에 직장 동료 적정 축의금은 얼마인지 묻는 설문조사 결과, 1위는 ‘10만원’(61.8%)으로 나타났다.

그 뒤를 이어 5만원(32.8%), 5만원 미만(3.2%), 15만원(1.4%) 등의 순이었다.

직장 동료와 친소 관계에 따라 축의금 액수에 차이가 나는지에 대해서는 ‘사적으로 친한 동료’(59.7%)와 ‘협업하거나 일로 엮인 동료’(60.1%) 등 모두 10만원이 가장 많았다.