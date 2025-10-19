[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 남동구 ‘만수천 복원 사업’이 행정안전부 중앙투자심사를 통과해 본궤도에 올랐다.

남동구는 만수천 복원 사업이 행정안전부 지방재정 중앙투자심사에서 ‘조건부 추진’ 통과 결정을 받았다고 19일 밝혔다.

조건부 승인에 따라 구는 복개 구간 공영주차장 이용자를 위한 조치 방안을 마련하고 실시설계 후 2단계 심사를 받아 추진해야 한다.

총사업비가 500억원 이상으로 증가할 경우 타당성 조사도 이행해야 한다.

이번 중투심 통과는 재정의 계획적·효율적 운영과 사업의 필요성 및 타당성, 경제·사회정책과의 부합성 등을 정부로부터 종합적으로 승인 받았다.

이는 만수천 복원 사업이 재해 예방 효과와 자연재해 대응력 향상, 침체된 원도심의 활성화, 주민 여가 공간 확충 등의 기대효과를 가졌다는 것을 인정 받은 것이다.

만수천 복원은 1990년대 심각한 주차난 해소를 위해 콘크리트로 덮였던 하천을 자연 친화적으로 복원해 주민들에게 쾌적한 친수 공간을 제공하는 사업이다.

사업 구간은 소하천으로 지정된 전체 1.2㎞ 중 0.75㎞로, 총사업비는 약 480억원이 투입될 예정이다.

구는 지난 7월 사업의 필수 선행 조건이었던 ‘소하천 지정’을 완료하고 외부 재원 확보를 위해 인천시와 재정 합의도 완료했다.

구는 이번 중투심 통과를 발판으로 내년 만수천 소하천 복원 사업의 기본 및 실시설계용역을 추진하는 등 2027년 착공을 목표로 관련 절차를 이행할 계획이다.

박종효 남동구청장은 “이번 중앙투자심사 통과를 발판 삼아 속도감 있게 사업을 추진하고 만수천이 남동구의 새로운 랜드마크이자 지역 활성화의 마중물이 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.