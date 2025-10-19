알리페이플러스 한국여행 결제 분석

[헤럴드경제=함영훈 기자] 올해 1~3분기 알리페이플러스(Alipay+)를 통한 K-뷰티 클리닉 거래 건수가 전년동기 대비 98% 가량 급증한 것으로 나타났다.

알리페이플러스를 통해 우리나라 내에서 진행된 국제 간편결제 거래 건수가 2025년 1~3분기 동안 전년동기 대비 꾸준히 증가하며 급격한 성장세를 연달아 기록하고 있다는 것.

2025년 1~3분기 및 10월 초 기준, 최대 거래 건수를 보인 상위 다섯 개의 도시는 서울, 부산, 제주, 경기도, 인천 순이었으며, 경상북도와 충청남도 또한 두드러진 성과를 보였다.

19일 알리페이에 따르면, 거래 건수 기준으로 거래량이 가장 높은 업종은 쇼핑, 외식부터 K-뷰티, 의료 서비스에 이르기까지 다양했으며, 특히 대중교통 및 통신 서비스도 강력한 성장세를 기록했다.

알리페이플러스는 뷰티를 넘어 일상 라이프스타일 영역으로 확장 중이며, 최근 한국 최대 음식 배달 플랫폼인 배달의민족과 연동해 여행객이 음식을 주문하고 알리페이플러스를 통한 결제가 가능해졌다.

알리페이플러스는 나아가 대구광역시·대구문화예술진흥원과 협력하여 여행객 결제 편의성을 높이고 지역 상권 활성화를 추진하고 있다.

알리페이플러스는 전 세계 모바일 지갑과 디지털 뱅킹 앱을 연결하는 글로벌 지갑 게이트웨이로, 총 17개 전자지갑 및 디지털 뱅킹 앱을 한국 내 200만 개 이상의 가맹점에 연결한다.

특히 9월 말부터는 일본의 대표적인 캐시리스(cashless) 결제 서비스인 페이페이(PayPay)가 알리페이플러스를 통해 한국 전역에서 사용 가능하게 되었다.

교통부문에서는, 알리페이플러스 제휴 e월렛과 디지털 뱅킹 앱 내에서 나마네(NAMANE) 교통카드를 사전 구매 후, 인천공항 CU편의점에서 수령하여 서울, 인천, 부산, 대구의 지하철·버스·택시 이용이 가능하다. 10월 15일부터는 인천공항과 서울 주요 거점을 연결하는 이브릿지(eBridge) 공항 리무진 서비스가 알리페이플러스 결제가 지원된다.

제주도에서는 이미 버스와 택시 모두 알리페이플러스 기반 결제를 지원하여 현금 없는, 연결된 여행 경험을 제공하며 여행객의 이동 반경을 넓히고 있다.

알리페이플러스는 한국인 해외 여행객도 지원하고 있다. 마스터카드와의 협력을 통해, 카카오페이 사용자는 전 세계 1억 5000만 개 이상의 마스터카드 가맹점에서 NFC 결제를 할 수 있으며, 익숙하고 안전한 지갑 경험을 해외에서도 동일하게 누릴 수 있다고 회사측은 소개했다.

현재 알리페이플러스는 전 세계 100개 이상의 국가 및 지역으로 확장되어 있으며, 40개 국제 결제 파트너의 18억 명의 사용자와 가맹점을 연결해 신뢰할 수 있고 상호 운용 가능한 네트워크를 구축, 글로벌 여행과 디지털 포용성을 지원하고 있다.

알리페이플러스 일본·한국·북미 총괄 대표 웨이샤오 쟝은 “쇼핑, 교통, 관광, 라이프스타일 서비스까지 아우르는 이러한 노력은 알리페이플러스를 여행객의 여정에 더 깊이 녹아들게 하여 K-라이프를 즐길 수 있도록 도와주는 믿음직한 조력자로 자리매김하게 한다”며, “국경 간 모바일 결제는 여행자와 지역 상인을 연결하고, 이러한 연결을 통해 지역 상인의 성장을 지원하며 여행객들에게 오래도록 기억될 추억을 선사한다”고 말했다.