[헤럴드경제=박종일 선임기자]‘제18회 마포나루 새우젓축제’가 한창인 10월 19일 오후 마포구(구청장 박강수)는 축제 콘셉트에 맞춰 새우를 주재료로 한 가족 참여형 이색 쿠킹클래스 ‘엄빠랑 요리하새우’를 열었다.

이번 프로그램은 축제 현장에서 가족 단위 방문객들이 함께 즐길 수 있도록 마련된 체험형 프로그램으로, 사전 신청을 통해 모집된 24팀, 약 80여 명의 가족이 참가했다.

쿠킹클래스는 최지영 요리연구가의 지도 아래 진행됐다.

하얀 요리사 모자를 쓴 아이들은 작은 셰프가 된 듯 들뜬 표정으로 재료를 살피고, 부모와 함께 요리를 완성하며 웃음꽃을 피웠다.

“엄마·아빠랑 같이 요리하니까 더 재밌고 맛있어요!”, “이렇게 밖에서 요리를 하니 더 신나요” 등 아이들의 즐거운 목소리가 현장 곳곳에 퍼졌다.

완성된 새우버거를 맛보며 “내가 만든 버거가 제일 맛있어요!”라며 자랑하는 아이들의 모습도 눈에 띄었다.

또 참가자들은 직접 만든 버거를 다회용기에 정성껏 포장해 가져가며, 쓰레기 없는 친환경 축제의 의미를 함께 나눴다.

박강수 마포구청장은 “여러분의 화목한 모습이 정말 보기 좋다”며 “오늘 즐겁게 새우요리를 만드시며 가족이 함께 간직할 수 있는 행복한 추억 쌓으시길 바란다”고 말했다. 이어 “오늘은 마포나루 새우젓축제의 마지막 날인 만큼, 요리를 마친 뒤에도 남은 프로그램들을 마음껏 즐기고 가길 바란다”고 덧붙였다.