[헤럴드경제=김주리 기자] 균일가 생활용품점 다이소에 이어 편의점에서도 건기식을 판매하면서 편의점 건강기능식품(건기식) 매출이 급증하고 있다.

GS25는 지난 8월부터 선보인 건강기능식품 판매량이 80만개를 돌파해 이달 말 100만개를 넘어설 것으로 19일 전망했다.

GS25는 전국 5000여개 점포에서 30여종의 건기식 제품을 판매한다. 편의점 특성에 맞게 주로 5000원 이하 소용량 제품들이다. 500여개 점포는 건기식 특화 매장으로 꾸며졌다.

전연령대에서 가장 많이 팔린 제품은 비타민이다. 10∼20대는 단백질 쉐이크 등 ‘이너 뷰티’ 제품을, 30∼40대는 피로개선과 간 건강 제품을 각각 주로 구매했다. 50∼60대에선 저속노화 관련 제품이 인기를 끈다.

GS25는 연말까지 건기식 제품을 40여종으로 늘리고 삼진제약의‘ 하루엔진올인원’ 등 20종은 이달 말까지 1개를 더 주는 행사를한다.

고웅 GS리테일 라이프리빙팀 MD(상품기획자)는 “고객이 신뢰하고 구매할 수 있는 건기식을 선보이고자 유명 제약사들과 협업 관계를 이어가고 있다”며 “접근성과 실용성을 모두 갖춘 ‘건강 설루션 플랫폼’ 역할을 잘 수행해 갈 것”이라고 말했다.