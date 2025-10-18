인천-우즈베키스탄 직항 편도 28만원

[헤럴드경제=함영훈 기자] 우리와 고대사, 중세사를 공유했고, 최근 들어 부쩍 가까워지고 있는 중앙아시아의 우즈베키스탄이 한국인 여행객들을 위해 경제 부담까지 줄였다.

센트럼항공은 최근 취항한 인천–타슈켄트 직항 노선 편도 요금을 최저 28만4000으로 책정했다.

풍경면에서 스위스에 뒤지지 않고, 김태희가 소 몰고, 전지현이 밭 간다는 선남선녀의 고을을 향해, 합리적인 비용으로, 가을여행을 떠날 수 있게 된 것이다.

우즈베키스탄은 과거 동서양을 연결했던 실크로드의 핵심 거점으로, 수세기의 건축·종교·예술 유산이 남아 있는 나라다.

대표적인 도시 사마르칸트, 부하라, 히바는 모두 유네스코 세계문화유산으로 등재돼 있을 만큼 역사적 가치가 높다.

대한민국 외교부의 최근 공지를 보면 우즈베키스탄은 최고의 여행안전지역으로 일본, 대만, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 독일, 체코, 슬로바키아, 헝가리, 아랍에미리트와 동급이다.

여행의 시작점이자 우즈베키스탄의 수도인 타슈켄트는 전통 이슬람 양식과 구 소련 시대의 건축이 조화롭게 어우러진 도시다. 아미르 티무르 광장, 국립 역사박물관 등에서는 과거와 현재를 동시에 조망할 수 있으며, 예술가들의 거리 공연과 길거리 음식, 기념품 쇼핑을 즐길 수 있는 브로드웨이 거리도 인기다.

특히 가을(9~11월)은 우즈베키스탄을 여행하기에 가장 좋은 계절이다. 평균 기온은 15~25도로 쾌적하며, 대체로 맑고 건조한 날씨가 이어진다. 이 시기에는 석류, 멜론, 호두, 살구 건과일 등 다양한 제철 과일이 풍성하게 수확되고, 도시 곳곳에서는 지역 축제와 민속 공연이 열려 여행의 즐거움이 더해진다.

센트럼항공은 인천국제공항에서 타슈켄트까지 직항 노선을 운영 중이며, 편도 총액 최저 28민4000원부터 예약 가능하다. 위탁 수하물 23kg이 포함되어 있는 요금으로, 좌석은 한정 수량으로 제공되며, 성수기 이전에 미리 예약하면 더욱 합리적인 가격으로 이용할 수 있다.

최근 취항한 노선은 낮 12시 05분 인천 출발, 오후 3시 35분 타슈켄트 도착, 자정 35분 타슈켄트 출발, 오전 10시 55분 인천 도착 일정으로, 여행자와 출장객 모두에게 효율적인 스케줄을 제공한다.

센트럼항공은 타슈켄트를 거점으로 러시아의 모스크바(SVO), 카잔(KZN), 노보시비르스크(OVB)를 비롯해 중앙아시아의 알마티(ALA), 비슈케크(FRU), 코카서스 지역의 바쿠(GYD), 바투미(BUS), 트빌리시(TBS), 중동의 텔아비브(TLV), 두바이(DXB), 그리고 터키 및 서아시아 지역의 이스탄불(IST) 등 광범위한 지역으로 정기편을 운항하며, 경쟁력 있는 운임과 실용적인 운항 스케줄을 바탕으로 한국–중앙아시아 간의 새로운 항공 네트워크를 선보일 계획이다.

센트럼항공은 한국을 중요한 고객으로 보고, 이번 인천 취항을 통해 양국 간 관광, 비즈니스, 유학 등 다양한 목적의 인적 교류 확대에 적극 나선다. 특히, 중앙아시아 지역에 대한 한국 내 관심이 지속적으로 높아지는 가운데, 센트럼항공은 경쟁력 있는 운임, 효율적인 스케줄, 쾌적한 서비스로 한국 고객들에게 새롭고 합리적인 항공 여정을 제시할 계획이다.