한국시간 18일 새벽 2시경 출발 구금자 중에는 인터폴 적색수배자도 포함

[헤럴드경제=서영상 기자] 캄보디아에 구금돼 있는 한국인 60여 명이 한국 시각 내일 오전 2시경 현지에서 인천공항으로 출발한다고 대통령실이 밝혔다. 우리 정부는 이들을 송환하기 위해 전세기를 보냈고 해당 전세기를 통해 국내로 들어오는 구금자들은 전부 피의자 신분인 것으로 확인됐다.

위성락 대통령실 국가안보실장은 17일 브리핑에서 이 같은 송환 계획을 밝히며 “변수를 완전히 배제할 수 없기에 아직 확정적으로 얘기하기는 어렵지만 캄보디아 측과 순조롭게 협의가 진행 중”이라고 말했다.

송환 대상은 캄보디아 수사 당국에 구금된 60여 명 전원으로, 전날까지 알려진 59명에서 숫자가 늘었다.

위 실장은 “송환자 대부분이 한국 정부에서 체포영장이 발부된, 범죄 혐의가 있는 피의자 신분이고 그에 맞는 법적 절차를 거쳐 호송될 예정”이라면서 “그중에는 (인터폴) 적색수배대상자도 있다”고 했다.

이들을 태우기 위해 17일 저녁 인천에서 출발하는 전세기에는 충분한 수의 한국 경찰 인력이 탑승할 계획이다.

이날 전세기를 통해서는 이재명 대통령 지시로 파견된 외교부, 경찰청, 법무부 등 정부합동대응팀의 많은 인원도 귀국할 것으로 알려졌다.

위 실장은 “대응팀의 대부분이 올 것이고, 남아있는 연루자들을 어떻게 하느냐 굉장히 중요한 과제인 만큼 코리아데스크 설치, 태스크포스(TF), 공조 강화 등 현지에 인력 추가 배치한다”면서 “앞으로도 원활하게 검거 단속해야하니 (범죄자 혐의자가) 있다면 뽑아내야된다. 그 작업은 계속 할 것이고 사람 모이면 전세기로 데려올 수 있다”고 했다.