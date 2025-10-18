김제경 투미부동산컨설팅 소장 강연 “정비사업 지연 불가피…조합 내분 우려” “공사비·재초환 등도 정비사업 걸림돌”

“‘6·27 대출규제’와 ‘9·7 공급대책’까지만 해도 이재명 정부의 부동산 정책 방향이 불분명했는데, 이번 ‘10·15 부동산 대책’ 발표로 확실해졌습니다. 앞으로 ‘규제의 시대’가 다시 시작되면서 문재인 정부의 부동산 규제 정책이 반복될 것입니다.” 김제경 투미부동산컨설팅 소장

[헤럴드경제=박로명·윤성현 기자] 헤럴드경제가 17일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 주최한 ‘헤럴드머니페스타 2025 웰스내비게이션(Wealth Navigation·부의 세계로 가는 지름길)’에서 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 ‘이재명 정부의 부동산 정책 방향성과 정비사업 시장의 영향’을 주제로 강연에 나서며 이같이 말했다.

김 소장은 정부가 서울 25개구 전체와 경기도 12개 지역을 조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역으로 묶는 ‘3중 규제’를 적용하면서 재개발·재건축 사업이 지연될 것이라고 관측했다. 그는 “이재명 정부가 정비사업 활성화 공약을 약속해 기대가 컸지만, 이번 부동산 대책 발표로 재개발·재건축 활성화 의지가 없다는 점이 명확해졌다”고 밝혔다.

그는 “정부가 진정으로 재개발·재건축 활성화 의지가 있었다면 정비사업 규제 도구인 투기과열지구 지정은 피했어야 하지만, 오히려 확대 지정했다”고 비판했다. 도시정비법에 따라 투기과열지역은 ▷조합원 지위 양도 제한 ▷재당첨 제한 ▷조합원당 주택 공급 수 제한을 동시에 적용받는다.

이에 따라 조합설립 인가를 받은 재건축 구역과 관리처분인가 단계를 넘은 재개발 구역은 조합원 지위를 양도할 수 없게 된다. 거래는 가능하지만, 매수인은 조합원 자격을 취득하지 못하고 현금 청산 대상이 돼 매수 실익이 사라진다.

김 소장은 “조합원 지위가 현금 청산으로 끝나면 해당 구역의 주택을 사려고 하는 사람은 없을 것”이라며 “전문 지식 없이 입주권을 받을 수 없는 주택인 ‘물딱지’를 거래했다가 현금청산을 당할 위험만 커진다”고 강조했다.

그는 5년간 조합원 분양 재당첨 제한 조치도 정비사업 지연을 초래할 것이라고 내다봤다. 그는 “서울에 정비사업 물건을 여러 채 보유하면 한 채는 분양 신청을 할 수 없어 현금청산 대상이 될 수 있다”며 “현금청산을 피하려면 한 채를 제외하고 모두 팔아야 하지만 전매 제한 때문에 매도할 수 있는 길이 막혔다”라고 말했다. 이어 “사실상 손발 묶어놓고 강제청산 하겠다는 것”이라고 덧붙였다.

조합 내분이 심화하면서 사업 추진이 지연될 것이란 우려도 나온다. 김 소장은 “강제청산으로 최소 수억 원에서 최대 수십억의 재산권이 훼손될 수 있는 위기에 놓인 조합원들은 벌써 조합을 상대로 각종 소송을 걸어 사업을 지연시키겠다는 움직임을 보이고 있다”며 “5년 내 분양 신청하면 강제청산을 당하지만, 사업 속도를 소송으로 지연시켜 5년을 넘기는 방식을 노리는 것”이라고 밝혔다.

그러면서 김 소장은 “조합원들이 사업이 마음에 안 들면 언제든 팔 수 있는 구조여야 하는데, 매도할 수 있는 퇴로가 봉쇄되면 갈등과 현장 혼란이 커질 것으로 보인다”며 “이런 환경에서 정비사업 활성화는 불가능하다”고 일갈했다. 이어 “조합 운영의 어려움뿐 아니라, 구조적으로 공사비가 폭등하면서 정비사업 추진 자체가 어려워지고 있다”며 “과거엔 평당 공사비가 500만~600만원 수준이었다면 이제 신규 수주는 평당 900만원부터 시작하며, 곧 평당 1000만원 시대가 본격화될 전망”이라고 말했다.

김 소장은 공사비 급등으로 조합원 분담금이 증가하면서 이를 감당할 수 있는 핵심 사업지를 제외하고 정비 사업이 좌초될 수 있다고 예측했다. 그는 “조합원들에게 한강 조망 임대를 요구하는 등 과도한 ‘소셜믹스’ 강요도 정비사업을 지연시킬 수 있다”며 “이런 상황에서 민주당이 재건축초과이익환수제를 유지하겠다는 입장까지 밝힌 건 사실상 정비사업을 추진할 의지를 꺾겠다는 것”이라고 강조했다.