제296회 임시회 중 4개 사업장 방문…실효성·추진상황 꼼꼼히 살펴

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시의회(의장 김병기)가 현장 중심의 의정활동으로 눈길을 끌고 있다.

의회는 17일 열린 제296회 임시회 기간 중 관내 주요 현안 사업장 4곳을 잇달아 방문해 추진 현황을 직접 확인하고 발전 방향을 모색했다.

이번 현장방문은 ▲다목적 주민이용시설 건립사업 ▲반려동물 놀이터 조성사업 ▲지역 맞춤형 매입임대주택사업 ▲영주시 안빈낙도 유니크타운 조성사업 등 시민 생활과 밀접한 사업들을 대상으로 진행됐다.

의원들은 먼저 다목적 주민이용시설 건립사업지를 찾아 자연재난 시 임시대피시설로의 활용 가능성과 주민 복합문화공간으로서의 기능을 점검했다.

현장에서는 지역 여건에 맞는 공간 구성과 향후 운영계획에 대한 다양한 의견이 오갔다.

이어 반려동물 놀이터 조성사업 현장에서는 “시민과 반려동물이 함께 즐길 수 있는 안전하고 쾌적한 공간”을 목표로 시설 배치와 관리운영 방안 등을 논의했다.

지역 맞춤형 매입임대주택사업 현장에서는 주거 취약계층을 위한 안정적 주거공급 방안과 입주 기준 등을 살펴보며 “지역 실정에 맞는 주거복지 정책이 중요하다”는 의견이 제시됐다.

마지막으로 방문한 안빈낙도 유니크타운 조성사업지에서는 숙박·체험·관람 기능이 결합된 복합 관광시설 조성 추진 현황을 확인하고, 지역 전통문화 자원을 활용한 관광 활성화 방안을 놓고 논의가 이어졌다.

김병기 의장은 “현장방문은 사업의 실효성과 시민 체감도를 직접 확인할 수 있는 중요한 의정활동”이라며 “시민 생활과 밀접한 주요 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 지속적으로 점검하고 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.