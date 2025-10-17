1만여 이북도민·북한이탈주민 참여…국민훈장 동백장 수여

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부 이북5도위원회는 ‘제43회 대통령기 이북도민 체육대회’를 19일 서울 효창운동장에서 개최한다고 17일 밝혔다.

이북도민회중앙연합회와 공동주최하는 ‘대통령기 이북도민 체육대회’는 실향의 아픔을 달래고 이북도민과 북한이탈주민의 화합과 단결을 도모하기 위해 1983년 첫 대회를 시작으로 매년 가을에 열린다.

이번 대회에는 윤호중 행정안전부 장관, 이북도민 출신 국회의원과 전국 각지에 살고 있는 1만여 명의 이북도민이 참여한다.

올해 행사는 ‘평화를 위한 화합과 통일을 향한 축제’라는 슬로건 아래, 1부 개회식, 2부 체육행사, 3부 폐막행사의 순으로 진행된다.

1부 ‘개회식’에서는 선수단 입장, 유공도민 포상, 축사, 축하공연 등으로 대회의 시작을 알린다.

2부 ‘체육행사’는 축구, 줄다리기, 모래주머니 넣기, 800m 릴레이, 세대 통합 공굴리기, OX퀴즈, 통일 박 터트리기 종목에서 이북도민 선수단이 경합을 벌인다.

3부 ‘폐막행사’에서는 종합우승팀에 대한 시상과 폐회식으로 대회를 마무리한다.

이번 대회에서는 올해 ‘국가사회발전 이북도민 유공’ 정부포상자로 선정된 39명 중 5명의 유공도민에게 국민훈장 동백장도 수여된다.

정경조 이북5도위원회위원장은 “대통령기 이북도민 체육대회는 이북도민과 북한이탈주민의 유대를 다지며 분단의 상처를 극복하고 하나가 되는 뜻깊은 자리”라며 “이번 체육대회가 한반도의 평화와 공동번영을 향한 출발점이 되길 바란다”라고 말했다.