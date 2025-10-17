전세기 투입 예상…“법적 절차 논의 중” 한-캄 ‘스캠범죄 합동대응 TF’ 구성

[헤럴드경제=문혜현 기자] 정부가 17일 캄보디아 내 당국에 범죄 연루 혐의로 구금된 우리 국민 59명을 국내로 송환하기로 캄보디아 정부와 합의하고 관련 법적·행정적 절차를 밟고 있다. 정부는 전세기 등 특별 항공편을 마련해 이르면 이날 피의자들을 송환할 전망이다.

이날 경찰청에 따르면 캄보디아에 구금된 한국인 2명이 국적기를 통해 17일 송환됐다. 현재까지 63명 중 4명이 송환되면서 남은 구금자는 59명이다. 캄보디아 국가경찰은 전날 성명에서 구금된 한국인 59명을 주캄보디아 한국대사관과 협력해 오는 17일(현지시간) 본국으로 추방할 계획이라고 밝혔다.

경찰청에 따르면 캄보디아 이민청에 구금됐던 한국인 2명은 이날 오전 인천국제공항을 통해 돌아왔다. 이들은 캄보디아 경찰의 범죄단지 단속을 통해 적발된 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “나머지 인원도 신속한 송환을 위해 협의를 지속하고 있다”며 “아직은 송환 계획이 확정 전”이라고 전했다.

정부는 구금 한국인을 한꺼번에 데려오기 위해 전세기 투입을 현지 당국과 조율 중인 것으로 전해졌다. 연루자 1명을 경찰 2명이 맡아 인도해야 하는 규정상 경찰 인력은 120여명이 투입될 것으로 예상된다. 이들은 국내로 송환된 뒤 범죄 가담 여부 등에 대해 조사를 받을 예정이다.

외교부에 따르면 이날 김진아 2차관을 단장으로 하는 정부합동대응팀은 캄보디아 경찰청장과 외교부 차관, 내무부 장관을 잇달아 만날 예정이다. 이날 저녁 늦게는 주캄보디아한국대사관에서 기자회견을 열 계획이다.

이에 합동대응팀은 캄보디아 정부의 협조를 계속해서 요청 중이다. 전날 김 차관은 훈 마네트 캄보디아 총리 등 캄보디아 정부 고위급 관계자를 만나 ‘한-캄보디아 스캠범죄 합동대응 태스크포스(TF)’의 중요성을 강조하는 한편, 현재 캄보디아 내 구금된 한국인 범죄연루자의 조속한 송환을 위한 캄보디아 측의 적극적인 협조를 요청했다.

또한 김 차관은 지난 8월 초 캄폿주 보코산 지역에서 사망한 채 발견된 한국인에 대한 부검 및 수사 기록 사본 제공 등 한국 법무부가 요청한 형사사법공조와 화장 및 유해 송환 등 절차가 최대한 빨리 마무리되도록 계속 협조해 달라고 당부했다.

박성주 경찰청 국가수사본부장은 캄보디아측과 면담 일정을 마치고 현지에서 취재진과 만나 캄보디아 당국에 구금된 한국인의 “조속한 송환에 합의된 상태에서 디테일한 양쪽 법적 절차에 대해 계속 논의 중”이라고 전했다. 또한 지난 8월 사망한 한국인에 대해서도 “이른 시일 안에 유족에게 유해가 인도돼 장례 절차가 진행될 것으로 보인다”고 했다.

박 본부장은 이어 ‘한-캄보디아 스캠범죄 합동대응 TF’ 발족과 관련해 “캄보디아 현장에서 한국 국민을 상대로 한 범죄가 발생했을 때 신속하게 개입할 수 있는 시스템을 만든다는 것“이라며 한국 경찰과 국가정보원, 캄보디아 현지 경찰 등이 TF를 구성한다고 설명했다.