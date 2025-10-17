한정판 포토 카드 증정 이벤트 진행

[헤럴드경제=전새날 기자] 신세계면세점은 댄서 쿄카(KYOKA)와 함께 한 광고 영상 네 편의 누적 조회수가 공식 인스타그램에서 일주일 만에 500만회를 넘는 등 인기를 끌고 있다고 17일 밝혔다.

이번 캠페인은 ‘면세 쇼핑도 나답게, 신세계답게’를 슬로건으로, ‘경험하고 싶은 면세 쇼핑 브랜드’로서의 이미지를 역동적이면서도 세련된 비주얼로 담아냈다.

쿄카는 일본 출신의 세계적인 스트리트 댄서다. 지난 2016년 일본인 최초이자 여성 최초·최연소로 세계 3대 댄스 배틀 중 하나인 ‘저스트 드부(Juste Debout)’에서 여성 최초·최연소 우승을 차지하며 이름을 알렸다.

지난 2일 공개된 메인 광고 영상은 쿄카가 신세계면세점 인천공항점을 배경으로 패션·뷰티·K-스타일 등 다양한 공간을 춤으로 유영하는 모습을 담았다. 이번 영상은 신세계면세점 및 쿄카의 공식 인스타그램 계정을 비롯해 유튜브, 틱톡 등 국내외 SNS(사회관계망서비스)와 명동·강남·홍대 등 주요 옥외 광고 채널을 통해 공개되고 있다.

신세계면세점은 이번 광고 캠페인 공개를 기념해 온라인 이벤트를 진행한다. 오는 17일부터 신세계면세점 온라인몰 회원을 대상으로 응모 고객 중 추첨을 통해 댄서 쿄카의 한정판 포토카드 세트를 증정할 예정이다.

신세계면세점 관계자는 “앞으로도 쇼핑의 새로운 즐거움을 제안하며, 고객 모두가 자신만의 방식으로 즐길 수 있는 면세 쇼핑 경험을 만들어갈 것”이라고 말했다.